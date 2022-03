Redmagic 7: Das ultimative Gaming-Smartphone?

Redmagic 7: Zusammenfassung und Preis

Das Redmagic 7 bietet für Gamer wirklich das volle Programm. Mit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 165 Hz schnellem OLED-Display, 720 Hz Touch-Sampling-Rate, 65-Watt-Schnellladen liest sich das Datenblatt wie der feuchte Traum aller Mobile-Gaming-Fans. Dazu gibt es zahlreiche Zusatzfeatures, die das Zocken angenehmer machen dürfte: etwa zwei konfigurierbare Schultertasten, eine leistungsstarke Kühlung oder das auf Gaming zugeschnittene Redmagic OS 5.0.

Unser Sample ist bereits unterwegs, und als Zocker – Ihr habt's erraten – freue ich mich schon riesig auf den Test.

Ihr müsst Euch leider noch ein paar Tage gedulden – nämlich bis zum 10. März. Denn dann soll das Redmagic 7 rund um den Globus im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt sportliche 699 Euro. Ganz Ungeduldige können das Smartphones bereits unter dem folgenden Link vorbestellen:

Beachtet auch, dass Nubia ein "Call of Duty: Mobile"-Turnier veranstaltet, das vom 4. bis 6. März ausgestrahlt wird. Ihr könnt bereits jetzt für Euren Favoriten abstimmen und habt damit die Chance, ein kostenloses Redmagic 7 zu gewinnen. Alle Infos zur Verlosung findet Ihr auf der offiziellen Redmagic-Seite.

Stimmt für Euren Favoriten, und Ihr habt die Chance, ein Redmagic 7 zu gewinnen. / © Redmagic

Design und Buttons

Ob im bunten Atompunk-Gehäusedesign "Pulsar" oder in den beiden Stealth-Styles "Supernova" und "Obsidian": Das Redmagic 7 schreit mit jeder Faser GAMING-SMARTPHONE! Neben den kantigen Formen finden sich auch beleuchtete Details in den Gehäusen. Bei allen Farbvarianten ist das Redmagic-Logo beleuchtet. Bei den Versionen "Obsidian" und "Pulsar" gibt es zusätzlich rechts und links des Logos jeweils eine RGB-LED, die "Supernova"-Ausführung kommt mit RGB-Lüfter.

Ebenfalls speziell für Gamer sind die beiden Schultertasten auf der – im Querformat betrachtet – Oberseite des Gehäuses. Die Reaktionsgeschwindigkeit gibt Redmagic mit 7,4 ms an, die Abtastrate soll bei 500 Hz liegen. Die Buttons sollen damit so reaktionsfähig wie möglich gemacht werden, damit Eure Befehle direkt ins Spiel umgesetzt werden.

Wenn Ihr auf CoD Mobile gerade in einem Ranked Match steckt, wäre ein Ausfall natürlich tragisch. Daher sind die Tasten auch gegen Schweiß geschützt. Außerdem lässt sich deren Empfindlichkeit im "Redmagic Game Space" einstellen – aber dazu später mehr.

Die haptischen Trigger des Redmagic 7 haben eine Abtastrate von 500 Hz / © Nubia.

Display

Der Bildschirm gehört zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen eines jeden Gaming-Smartphones – und entsprechend klotzt Nubia hier. Das 6,8 Zoll große Display kommt im Seitenverhältnis von 20:9. Die Auflösung beträgt Full-HD+, also 2400 x 1080 Pixel. Klar, manch ein Konkurrent bietet mehr; allerdings brauchen mehr Pixel auch mehr SoC-Leistung und nagen stärker am Akku.

Das Screen-to-Body-Verhältnis liegt bei 91,28 Prozent. Um hier wirklich das Maximum herauszuholen – und blinde Flecken beim Zocken zu vermeiden –, versteckt das Redmagic 7 die Selfie-Kamera im Display. Absolut Gaming-tauglich ist auch die dynamisch geregelte Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz. Die maximale Bildschirmhelligkeit fällt allerdings mit 700 nits etwas ab. Wollt Ihr am Badesee zocken, sucht Ihr Euch besser einen Platz im Schatten.

Erwähnenswert ist noch die Touch-Sampling-Rate: Das Redmagic 7 bietet hier 720 Hz. Das soll dafür sorgen, dass das Smartphone die Eingaben auf dem Touchscreen möglichst verzögerungsfrei erkennt – und Ihr keine Ausrede habt, beim Verlieren auf die Hardware zu schimpfen.

Software

Auf dem Redmagic 7 läuft ab Werk Redmagic OS 5.0 auf Basis von Android 12. Die Android-Oberfläche bietet allerlei Spezialfeatures für Gamer, darunter insbesondere den Game Space. Das Menü bietet Euch unzählige Optionen, das Smartphone auf Eure Gaming-Angewohnheiten zuzuschneiden.

So könnt Ihr beispielsweise genau festlegen, welche Benachrichtigungen Euch beim Spielen erreichen sollen. Außerdem könnt Ihr über den Game Space beziehungsweise Redmagic Studio auch Eure Spielesessions aufzeichnen oder direkt über USB-C beziehungsweise HDMI streamen.

Neu beim Redmagic 7 ist die Möglichkeit, über den Game Space während des Spiels Notizen zu machen oder abzurufen. So habt Ihr beispielsweise bestimmte Strategien oder Build Orders immer griffbereit. Außerdem bietet der Game Space jetzt auch eine integrierte Stoppuhr, damit Ihr bei Speed Runs & Co. immer die Zeit im Blick habt. Und dann wäre da noch ein Erinnerungssystem, damit Ihr nie wieder Raid-Sessions oder Online-Turniere verpasst.

Die drei Farben des Redmagic 7: Supernova, Obsidian und Pulsar / © Nubia

Leistung

Das Redmagic 7 gehört zu den ersten Smartphones mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Das SoC hat einen Hochleistungskern mit 3,0 GHz, drei starke Kerne mit 2,5 GHz und vier "kleine" Cores mit jeweils 1,8 GHz. Dazu gibt's wahlweise 12, 16 oder sogar 18 GB Arbeitsspeicher plus 6 GB Virtual RAM. Letzterer ist ein Teil des integrierten Speichers, der dem RAM zugewiesen wird.

Damit das SoC beim Zocken nicht überhitzt, verbaut Redmagic ein aufwändiges Kühlungssystem namens ICE 8.0 Neben allerlei aufwändigen Heatpipes gibt es hier einen leistungsstarken Lüfter, der insgesamt eine Temperaturreduktion von 16°C schaffen soll. Trotz maximaler Drehzahl von 20.000 rpm soll der bürstenlose Motor gerade einmal 28 Dezibel leise sein. Da sind wir auf den Test gespannt.

Neben dem Qualcomm-SoC verbaut Redmagic noch seinen eigenen Gaming-Chip namens "Red Core 1". Dieser kümmert sich um Spezialfeatures, darunter das Ansteuern der Schultertasten und des Vibrationsmotors. Laut Hersteller verbessert der Red Core 1 auch das Lichtrendering bei Spielen und die Qualität der Soundeffekte. Letztere gelangen übrigens wahlweise per Stereolautsprecher, per Bluetooth-Headset (Version 5.2) oder – hurra – per 3,5-mm-Klinke in Euren Gehörgang.

Kamera

Die früheren Redmagic-Smartphones waren allesamt keine Kamera-Handys – und ganz ähnlich sieht es auch beim Redmagic 7 aus. Ja, es gibt eine Dreifachkamera auf der Rückseite. Neben dem 64-Megapixel-Hauptsensor gibt's auf der Rückseite noch eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 Megapixeln – die Bokeh-Kamera mit 2 Megapixeln dient eher der Kosmetik.

Auch die Selfie-Kamera wird keine Qualitätsrekorde brechen – und das soll sie auch nicht. Der Fokus beim Redmagic 7 liegt auf Gaming, und entsprechend versteckt Nubia die Kamera im Regelbetrieb unter dem Display. Die Priorität Gaming versus Kamera wird auch in der internationalen Pressemitteilung deutlich: Die Triple-Kamera wird hier mit sieben Wörtern beschrieben. Wie raffiniert die Selfie-Kamera (Auflösung? Egal.) im Display versteckt wird um beim Zocken nicht im Weg zu sein, führt der Hersteller auf einem ganzen Absatz aus.

Akku

Der Akku im Redmagic 7 bietet eine Kapazität von 4500 mAh und unterstützt Quick Charging mit rasanten 120 Watt. Mit maximaler Ladeleistung dauert es laut Hersteller gerade einmal 17 Minuten, um das Smartphone von Null auf 100 zu laden. Der im Lieferumfang enthaltene Netzadapter schafft das Tempo allerdings nicht – hier ist bei "nur" 65 Watt Schluss, was immer noch irrsinnig schnell ist.

Für den Praxistest wird die Akkulaufzeit auf jeden Fall ein interessantes Thema werden. Redmagic verbaut zwar mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 einen an sich effizienten 4-nm-Prozessor. Das Kühlsystem dürfte allerdings dafür sorgen, dass das SoC auch längere Zeit unter Volllast laufen kann, und bei maximaler Geschwindigkeit dürfte auch das Display ordentlich an den Energiereserven knabbern.

Ausblick

Ich habe bereits viel über die Relevanz von Gaming-Smartphones als Nischenkategorie gesprochen. Damit ein Gaming-Smartphone funktioniert, muss es zwangsläufig eine exakt auf die Nutzer:innen zugeschnittene Ausstattung bieten und in einer Nische landen: mobile Gaming. Denn jeder spielt auf seinem Smartphone, aber nicht die gleichen Spiele.

Niemand braucht ein Smartphone mit einem 165-Hz-Bildschirm, einem speziellen Kühlsystem oder einem Game Space, um Candy Crush oder einen anderen der derzeit angesagten Mainstream-Titel zu spielen. Aber jemand, der halbwegs ernsthaft Multiplayer-Spiele, Portierungen von PC-/Konsolenspielen auf Handys oder andere Spiele spielt, die ein gewisses Maß an Engagement erfordern, wird viel empfänglicher für diese Nische sein.

Daher finde ich die Entscheidung von ZTE und Nubia mehr als interessant. Sie setzen wirklich voll auf diese Nische, anstatt zu versuchen, ein unmögliches Gleichgewicht herzustellen und ein Smartphone anzubieten, das halt einfach ein bisschen mehr "Gaming" ist als die anderen.

Ich persönlich passe ziemlich gut in dieses typische Nutzerprofil und kann es kaum erwarten, das Redmagic 7 zu testen, um zu sehen, wie es sich unter realen Bedingungen schlägt.