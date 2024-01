Das Redmi K70 Ultra aka Xiaomi 14T Pro wird ein Performance-Champ!

Xiaomi wird in Kürze im Heimatland China das Redmi K70 Ultra präsentieren, welches ersten Leaks zufolge das schnellste Smartphone am Markt werden soll. Auch für uns gibt es Grund zur Freude, denn der Performance-Booster wird hierzulande vermutlich als Xiaomi 14T Pro erhältlich sein. Was erwartet uns und warum ist das Android-Flaggschiff so schnell?

Das Redmi K70 Ultra entpuppt sich als Performance-Monster!

Die Redmi-Serie von Xiaomi ist allgemein als die preiswerte Schiene des chinesischen Erfolgskonzern bekannt. Wir haben zuletzt einige Mittelklasse-Smartphones der Note-13-Serie, wie das Redmi Note 13 Pro 5G getestet. Doch nicht alle Modelle schaffen es in unsere Verkaufsregale: SO wird das in Kürze erwartete Redmi K70 Ultra hierzulande als Xiaomi 14T Pro erwartet und das scheint einen echten Geschwindigkeitsboost zu erhalten, will man dem zuverlässigen Tippgeber "Digital Chat Station" Glauben schenken.

Der behauptet nun auf seinem Sina-Weibo-Kanal, dass das Redmi K70 Ultra den MediaTek Dimensity 9300 erhalten soll. Hört sich erst einmal nicht nach dem von mir prognostizierten "Boost" an. Doch der im 4-nm-Verfahren gefertigte Octa-Core-Prozessor konnte bereits im Vivo X100 unter Beweis stellen, dass er mit seinen vier Cortex-X4 und vier Cortex-A720-Kernen – also mit 4x 3,25 GHz und 4x 2,0 GHz insgesamt 8 Performance-Kernen – dem Snapdragon 8 Gen 3 im AnTuTu-Benchmark überlegen ist. Und der ist bekanntlich der schnellste SoC, den Qualcomm aktuell zu bieten hat.

Erstes Smartphone mit 24 GB LPDDR5T-RAM

Doch dabei will es Xiaomi nicht belassen. Denn wie der Leaker informiert, will der Konzern als erster Android-Smartphone-Hersteller 24 GB des nagelneuen LPDDR5T-Arbeitsspeicher verbauen. Dazu gesellt sich ebenfalls sehr schneller 1 TB UFS-4.0-Programmspeicher. Auch das 6,67 Zoll große 1.5K-8T-AMOLED-Display (2.600 Nits) mit einer maximalen LTPO-Bildwiederholrate von 144 Hz braucht sich nicht zu verstecken.

Natürlich haben wir auch den Vorgänger getestet: Das Xiaomi 13T Pro im Test!

Der Akku, dessen Kapazität noch unbekannt ist, soll ebenfalls Performance technisch der Konkurrenz in nichts nachstehen und mit 150 W entsprechend schnell geladen werden. 91mobiles will an Informationen gelangt sein, welche einen 5.000 mAh Akku vermuten, der dann "nur" mit 120 W geladen werden kann. Weiterhin soll eine 50-MP-Hauptkamera auf Basis des IMX-LYTIA-800-Bildsensors von Sony und eine 108-MP-Ultra-Weitwinkelkamera mit einer optischen Bildstabilisierung verbaut sein.

Also für mich hört sich das nicht gerade nach einem preiswerten Smartphone an. Was meint Ihr, wird Xiaomi hierzulande für das Xiaomi 14T Pro aufrufen, welches uns im Herbst erwarten sollte? Schreibt Eure Prognosen und sonstigen Meinungen zu dem Thema gern unten in die Kommentare.