Samsung setzt bei seiner Galaxy A5x-Reihe weiterhin auf die hauseigenen Mittelklasse-Prozessoren . Auch wenn diese Chips nicht immer die beeindruckendsten in ihrer Kategorie waren, hat jede Generation bedeutende Verbesserungen erfahren. Der neueste Exynos 1580-Chip scheint einen deutlichen Leistungsschub zu bringen und wird wahrscheinlich das kommende Galaxy A56 antreiben.

In einer kürzlich veröffentlichten Liste stellte Samsung den Exynos 1580 vor, der in einem effizienteren 4-nm-EUV-Verfahren hergestellt wurde. Er ist der Nachfolger des Exynos 1480, der derzeit das Galaxy A55 (Test) antreibt.

Ist der Exynos 1580 besser für Spiele geeignet?

Nach den gemeinsamen Spezifikationen zu urteilen, verspricht der Exynos 1580 erhebliche Verbesserungen, vor allem im Bereich der GPU. Der Chip verfügt jetzt über ein Drei-Cluster-CPU-Setup mit einem Cortex-A720-Hauptkern, der mit 2,9 GHz getaktet ist, drei Cortex-A720-Kernen mit 2,6 GHz und vier Cortex-A520-Kernen, die mit 1,9 GHz laufen.

Der neue Prozessor basiert auf der aktualisierten ARMv8-Architektur und profitiert von einem erweiterten Befehlssatz. Samsung hat zwar keine direkten Leistungsvergleiche mit der vorherigen Generation vorgelegt, aber inoffizielle Benchmarks deuten darauf hin, dass der neue Chip im Durchschnitt 14 bis 15 % schneller ist.

Was die Grafik angeht, so verfügt der Exynos 1580 über eine aktualisierte AMD Xclipse 540-GPU, die mit einem zusätzlichen Work Group Processor ausgestattet ist, so dass es insgesamt zwei sind. Samsung behauptet, dass diese GPU bis zu 37 % leistungsfähiger und etwa 20 % schneller ist als die GPU des Exynos 1480, während der Stromverbrauch gleich bleibt.

Samsungs Exynos 1580 SoC verfügt über eine verbesserte ISP (Image Signal Processing) für bessere Bilder und Videos, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen. / © Samsung

KI und Konnektivitätsverbesserungen

Laut Samsung bietet der Exynos 1580 eine KI-Rechenleistung von 14,7 TOPS bzw. 6.000 MAC, ähnlich wie der Exynos 1480, aber mit einem größeren 2 MB großen Speichercache. Es ist jedoch unklar, ob es spürbare Geschwindigkeitsunterschiede bei KI-bezogenen Aufgaben gibt.

Zu den weiteren Neuerungen gehört die Unterstützung von Bluetooth 5.4, während andere Konnektivitätsoptionen wie Wi-Fi 6E, GNSS und mmWave 5G beibehalten werden.

Verbesserte Imaging-Fähigkeiten

Samsung hat auch den Bildsignalprozessor (ISP) des Chips verbessert, der durch eine verbesserte Rauschunterdrückung für eine bessere Bild- und Videoqualität sorgen soll. Der Exynos 1580 unterstützt eine 200-MP-Kamera, 4K-Videoaufnahmen mit 60 fps und Display-Spezifikationen, die auf einen 1080p+ Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz hinauslaufen.

Welche Geräte werden mit dem Exynos 1580-SoC ausgestattet sein?

Samsung hat noch nicht bestätigt, in welchen Galaxy-Geräten der Exynos 1580 zum Einsatz kommen wird, aber es wird allgemein erwartet, dass das Galaxy A56, das im ersten Quartal 2025 auf den Markt kommen soll, eines dieser Geräte sein wird. Außerdem könnte auch der Nachfolger der Galaxy Tab S9 FE-Serie mit demselben Chip ausgestattet sein, vorausgesetzt, Samsung hält an seiner derzeitigen Marketingstrategie fest.

Galaxy A56

Galaxy Tab S10 FE

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 FE

Machen diese Exynos 1580-Upgrades das Galaxy A56 zu einem spannenden Mittelklasse-Handy? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!