Samsung Galaxy A24 enthüllt: Schnellerer Chip und neue Frontkamera

Next Pit TV

Samsung Galaxy A24 auf der vietnamesischen Webseite gesichtet

Wie das Galaxy A34 (Test) und das Galaxy A54, hat das Samsung Galaxy A24 ein neues, einheitliches Design. Es hat eine flache Rückseite, auf der die Kamerainsel zugunsten von einzeln hervorstehenden Kameralinsen wegfällt. Auf der Vorderseite ist immer noch eine U-förmige Aussparung und beherbergt eine größere 13-MP-Frontkamera in einem AMOLED-Display. Wir wissen jedoch nicht, ob eine Bildwiederholrate von 90 Hz erreicht wird.

Im Inneren schlägt ein neuer MediaTek Helio G99. Dieser Chipsatz soll eine bessere Prozessor- und Grafikleistung liefern als der Snapdragon 680 im Vorgänger. Außerdem wurden sowohl der Arbeitsspeicher als auch der interne Speicher auf 6 GB bzw. 128 GB erhöht. Obendrein gibt es einen microSD-Steckplatz, über den der Speicher um bis zu 1 TB erweitert werden kann.

Samsung Galaxy A24 4G Farben: Schwarz, Burgunderrot, Lime Green und Silber. / © Samsung

Was die Fotografie angeht, hat Samsung überraschenderweise auf den Tiefensensor verzichtet. Auf der Rückseite befindet sich ein 50-MP-Hauptkamera mit OIS für stabilere Aufnahmen, der von einer 5-MP-Ultraweitwinkel- und einer 2-MP-Makro-Kamera begleitet wird. Alle auf der Rückseite vertikal angeordneten Kameramodule sind gegenüber dem Vorgängermodell offensichtlich unverändert geblieben.

Das Samsung Galaxy A24 verfügt über ein dreifaches Kamera-Setup. / © Samsung

Samsung Galaxy A24: Software und möglicher Preis

Das Samsung Galaxy A24 hat den identischen 5.000 mAh starken Akku verbaut, der wie schon beim A23 mit einer 25-Watt-Ladefunktion ausgestattet ist. Das Gerät läuft mit Android 13 und der hauseigenen Benutzeroberfläche One UI 5.

Samsung Vietnam hat nicht angegeben, wie viel das Galaxy A24 kosten wird. Vermutlich wird es etwa 220 Euro kosten, ähnlich wie das Galaxy A23, das letztes Jahr auf den Markt kam. In anderen Ländern, z. B. in den USA, können die Preise jedoch abweichen. In den USA verkauft Samsung unter anderem das 5G-Modell des Galaxy A23 für 299 US-Dollar.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A23 5G Zur Geräte-Datenbank

Was glaubt ihr, wie viel das Samsung Galaxy A24 mit diesen Spezifikationen kosten wird? Wir würden gerne deine Antwort in den Kommentaren hören.