Samsung Galaxy A25 begeistert im Geekbench-Test trotz Exynos-CPU

Obwohl das Samsung Galaxy A24 5G erst im April auf den Markt kam, sieht es so aus, als ob sein Nachfolger, das Galaxy A25 5G, schon in der Pipeline sein könnte. Diese Nachricht kommt, nachdem das preiswerte Android-Smartphone kürzlich in einer Benchmark-Liste aufgetaucht ist, in der Samsungs Exynos-Chipsatz mit einem leistungsstärkeren Prozessor aufgeführt ist.