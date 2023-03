Samsung Galaxy A34 und Galaxy A54: Die neue Mittelklasse im Vergleich

Samsungs Mittelklasse erhält die gewohnte jährliche Frischzellenkur in Form der beiden Nachfolger-Modelle. In den nächsten Tagen dürften die Testgeräte in die NextPit-Redaktion flattern, und werden dann natürlich ausführlichst von uns unter die Lupe genommen. Bis dahin wollen wir uns aber schon einmal einen Überblick verschaffen, indem wir die beiden Modelle auf Basis der technischen Daten gegenüberstellen. Los geht's:

Samsungs Galaxy-A-Klasse 2023 Produkt Samsung Galaxy A34 Samsung Galaxy A54 Abbildung UVP ab 389 € ab 489 € Display 6,6", Super AMOLED 6,4", Super AMOLED 2.340 x 1.080 px 120 Hz Bildwiederholrate SoC MediaTek Dimensity 1080 Samsung Exynos 1380 Arbeitsspeicher 6 / 8 GB RAM 8 GB RAM Speicher 128 / 256 GB Speicher erweiterbar? Ja, bis zu 1 TB erweiterbar OS OneUI 5.1 basierend auf Android 13 Kamera Hauptkamera: 48 MP, Blende f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 8 MP, Blende f/2.2

Makro: 5 MP, Blende f/2.4



Hauptkamera: 50 MP, Blende f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, Blende f/2.2

Makro: 5 MP, Blende f/2.4



Selfie-Kamera 13 MP, Blende f/2.2 32 MP, Blende f/2.2 Akku 5.000 mAh

Schnellladen mit 25 W

Konnektivität 5G / LTE / Wifi 6 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP67 Farben Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet, Awesome Silver Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet, Awesome White Abmessungen und Gewicht 161,3 x 78,1 x 8,2 mm, ca. 199 g 158,2 x 76,7 x 8,2 mm, ca. 202 g

Der Blick aufs Datenblatt verrät uns, dass sich das Galaxy A34 und das Galaxy A54 viele technische Daten miteinander teilen. Was die beiden Mittelklasse-Smartphones gemeinsam haben und was sie unterscheidet, gehen wir jetzt Punkt für Punkt durch. Sobald wir beide Modelle getestet haben, aktualisieren wir diesen Beitrag mit deutlich präziseren Beobachtungen als denen, die aufgrund des Spec-Sheets möglich sind.

Inhalt:

Beide Modelle – hier das Galaxy A34 – präsentieren sich erneut farbenfroh in je vier Farbvarianten. / © Samsung

Display und Gehäuse

Der Blick aufs Design offenbart direkt mal ein Kuriosum: Mit einer Bildschirmdiagonale von 6,6" ist das Modell mit der niedrigeren Modellbezeichnung – also das Galaxy A34 – das größere. Das A54 hingegen bietet 6,4". Erstaunlicherweise ist bei einer Dicke von je 8,2 mm das kleinere A54 aber auch drei Gramm schwerer.

Davon ab weisen beide Geräte vorn einen für mein Empfinden etwas antiquiert wirkenden breiten Displayrahmen auf. Das A54 bringt im Display, genauer gesagt im Punch-Hole, die Selfie-Cam unter. Beim A34 setzt Samsung auf eine tränenförmige Notch. Wir kennen das schon von den Vorgängern.

Der Blick auf die Rückseite offenbart jeweils die überarbeitete Kamerasektion, die sich optisch mit dem Verzicht auf Kamera-Inseln der Galaxy-S23-Reihe annähert. Die IP67-Zertifizierung ist dann aber wieder identisch wie bei den Modellen aus 2022.

Natürlich ist auch das Galaxy A54 dank IP67-Zertifizierung wetterfest. / © Samsung

Das Display bietet in beiden Fällen eine FHD+-Auflösung und das Wiederholen von Bildern mit 120 Hz. Zudem soll der "Vision Booster" dazu führen, dass sich die Geräte schneller wechselnden Lichtverhältnissen anpassen.

Leistung und Konnektivität

Beim Octa-Core-SoC im Galaxy A54 handelt es sich um den erst jüngst vorgestellten Exynos 1380. Wie beim Exynos 1280 setzt sich auch das neue SoC aus ARM-Cortex-A78-Kernen (bis zu 2,4 GHz) und Cortex-A55-Kernen (bis zu 2 GHz) zusammen. Im letztjährigen SoC fanden wir allerdings eine 2+6-Konfiguration vor, jetzt sind es je vier Kerne. Im A34 hingegen kommt – wie im Dezember in einem Leak vermutet – der Dimensity 1080 von MediaTek zu seinem Einsatz.

Welchen Performance-Boost uns das beschert, werden wir dann im Test herausfinden. Zur Seite stehen den SoCs jeweils 128 oder 256 GB per microSD-Karte erweiterbarer Speicher. Dazu kommen 8 GB RAM, abgesehen vom "kleinen" A34, in dem die 128 GB mit 6 GB RAM gepaart werden. Neben Support für Bluetooth 5.3, NFC und WLAN funken natürlich auch beide Devices im 5G-Netz.

Kameras

Auch das Galaxy A34 verzichtet jetzt auf den Kamerabuckel. / © Samsung

Eins vorab: Es gibt keine 2-MP-Makro-Knipse mehr! Stattdessen gibt es bei beiden Geräten einen Makrosensor mit 5 MP. Spannender ist aber die Hauptkamera. Da präsentiert Samsung beim A54 einen 50-MP-Shooter, während es beim A34 48 MP sind. Beide Hauptkameras sind in der Lage, Bilder optisch zu stabilisieren. Auch beim Ultraweitwinkel (12 MP vs. 8 MP) hat das A54 leicht die Nase vorn. Bei der Selfie-Cam schließlich werdet Ihr beim A34 mit 12 MP abgefertigt, während Samsung der Selfie-Cam des A54 32 MP spendiert.

Die Nightography-Technologie sowie die verbesserte KI soll die Ergebnisse der Fotos verbessern, auch – oder gerade – bei Nacht. Wie gut das dann tatsächlich hinhaut, verraten wir Euch in den Testberichten.

Software

Nichts Neues gibt es aus der Software-Abteilung zu vermelden. Wieso auch – die Unterstützung sieht nach wie vor vier Android-Generationen vor sowie fünf Jahre Sicherheitsupdates. Allerdings frage ich mich, ob das Unternehmen letztes Jahr auch schon von "bis zu" vier bzw. fünf Upgrades sprach. Ausgeliefert wird der Spaß mit One UI 5.1, das auf Android 13 aufsetzt.

Weiterlesen:

Akku und Quick-Charging

Auch die Akku-Front weiß nichts Neues zu vermelden: Weiterhin verbaut Samsung in seiner Mittelklasse 5.000 mAh fassende Akkus, verweigert Euch in der Verpackung das Ladegerät und lädt mit gemütlichen 25 W. Ob sich in Hinblick auf Effizienz und somit Akkulaufzeit, was getan hat? Das erfahren wir im ausführlichen Test!

Preis und Verfügbarkeit

Preislich hat Samsung im Vergleich zu den Geräten des letzten Jahres ein wenig was draufgeschlagen. Das A34 gibt es ab 389 Euro, was 20 Euro mehr sind als beim A33. Das Galaxy A54 schnappt Ihr Euch ab 489 Euro – 40 Euro mehr als beim Galaxy A53. Das sind grundsätzlich keine massiven Erhöhungen und angesichts der wirtschaftlichen Situation sogar auch nachvollziehbar. Allerdings gehören die Midranger von Samsung in einem sehr umkämpften Marktsegment ohnehin schon zu den teureren, was es fürs Unternehmen nicht leichter macht.

Die beiden Geräte erhaltet Ihr in insgesamt vier Konfigurationen. Zur Verfügbarkeit reichen wir Euch die präzisen Daten nach, sobald sie Samsung kommuniziert. Hier sind die ab Ende März verfügbaren Varianten:

Modell RAM Speicher UVP Galaxy A34 5G 6 GB 128 GB 389 € Galaxy A34 5G 8 GB 256 GB 459 € Galaxy A54 5G 8 GB 128 GB 489 € Galaxy A54 5G 8 GB 256 GB 539 €

Farblich stehen Euch je Modell vier verschiedene Alternativen zur Verfügung: Sowohl das A54 als auch das A34 bietet Samsung in den Farben Awesome Lime, Awesome Graphite und Awesome Violet an. Dazu kommt noch je eine exklusive Farbe: Awesome Silver beim günstigeren Galaxy A34, während Ihr Euch beim Galaxy A54 für Awesome White entscheiden könnt.

Wer jetzt schon vorbestellt, kann wieder bares Geld sparen. Denn im Aktionszeitraum vom 15.03. bis zum 03.04. belohnt Samsung die Schnellentschlossenen – allerdings abhängig vom Modell:

Galaxy A34:

Speicherupgrade auf 256 GB für 20 Euro

Galaxy Buds2, Buds2 Pro oder Buds Live zum Aktionspreis

Bis zu 200 Euro Trade-In-Prämie beim Tausch Eures Altgeräts

Galaxy A54:

kostenloses Speicherupgrade auf 256 GB

Galaxy Buds2, Buds2 Pro oder Buds Live zum Aktionspreis

Bis zu 400 Euro Trade-In-Prämie beim Tausch Eures Altgeräts + 50 Euro Tauschprämie

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A34 Speicherupgrade auf 256 GB im Aktionszeitraum für nur 20 Euro! Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A54 Inklusive kostenlosem Speicherupgrade im Aktionszeitraum Zur Geräte-Datenbank

Erste Einschätzung

Ich werde jetzt nicht in die Falle tappen und jammern, dass sich im Vergleich zum Vorjahr ja nur kaum was verändert habe. Lest mal Antoines Test des Galaxy S23 Ultra und Ihr wisst, was ich meine. Selbst ein leicht verbessertes SoC, eine frischere Software und eine vor allem dank KI verbesserte Kamera können die Experience deutlich verbessern, ohne dass sich das auf dem Datenblatt auf Anhieb bemerkbar macht.

Ganz unabhängig davon finde ich, dass Samsung das namentlich kleinere Modell die größeren Maße verpasst und das A34 zudem in vielen Punkten identisch ausstattet wie das A54, etwas merkwürdig. Das kann bedeuten, dass für einen sehr großen Teil der Nutzer:innen das günstigere Mittelklasse-Modell bereits völlig ausreichend ist, und gar nicht erst zum teureren Modell gegriffen werden muss.

Was die beiden neuen Samsung-Smartphones dann tatsächlich taugen, klären wir im ausführlichen Testbericht. Danach können wir dann schauen, ob sich das A34 vielleicht sogar für unsere Smartphone-Bestenliste bis 400 Euro qualifiziert – und vielleicht auch besser abschätzen, welche Chance die neuen Samsungs auf dem proppenvollen Mittelklasse-Markt haben.