Bilder des Samsung Galaxy A55 deuten auf eine große Designänderung hin

Das Samsung Galaxy A55 wird wohl mit einem Metallrahmen auf den Markt kommen

OnLeaks hat gemeinsam mit MySmartPrice Renderbilder des angeblichen Samsung Galaxy A55 anfertigen lassen und mit uns geteilt. Demnach dürfte das Samsung Galaxy A55 das gleiche Außendesign haben wie seine Flaggschiff- und Budget-Pendants. Der Rahmen wird flacher sein als der des Galaxy A54 (Test) und scheint aus Metall zu bestehen, während wir vermuten, dass es sich um eine Art Aluminiumlegierung handelt.

Interessanterweise sticht auf der rechten Seite ein Bereich hervor, in dem sich verschiedene Knöpfe befinden, die dem geleakten Einsteigergerät Galaxy A15 5G und dem Galaxy A35 ähnlich sehen. Ein weiterer auffälliger Unterschied zum Vorgängermodell ist das Lautsprechergitter mit einem horizontalen Schlitz, wie wir ihn schon beim Prototyp des Galaxy S24 Ultra gesehen haben.

Das Rendering des Samsung Galaxy A55 zeigt einen flacheren Metallrahmen. / © OnLeaks

Der Rest des Geräts sieht vertraut aus: Die Vorderseite hat eine mittig platzierte Frontkamera im Punch-Hole-Design und dicke Ränder. Wir hoffen nur, dass letztere beim tatsächlichen Gerät etwas reduziert werden. Die Rückseite schließlich besteht aus einem unbekannten Material mit einer vertikal angeordneten Dreifach-Kamera-Konfiguration.

Nach den bisherigen Gerüchten wird die primäre Kamera weiterhin von einem 50-MP-Sensor angeführt. Es ist unklar, ob die Ultraweitwinkel-Kamera dieses Mal von einem richtigen Teleobjektiv anstelle eines Makroobjektives begleitet werden wird.

Das Samsung Galaxy A55 bekommt einen neuen Lautsprechergitter und eine Ausbuchtung für die Tasten. / © OnLeaks

Was die anderen Spezifikationen und Funktionen des Galaxy A55 angeht, so deuten Benchmark-Listen darauf hin, dass das Mittelklasse-Handy mit einem hauseigenen Exynos-1480-Chipsatz ausgestattet sein wird. Der Chip könnte einen schnelleren Octa-Core-Prozessor enthalten, aber die größte Verbesserung dürfte die Effizienz und die bessere Grafikleistung durch eine Xclipse-GPU in Flaggschiffqualität sein.

Weiterhin verfügt das Galaxy A55 über einen 5.000-mAh-Akku, dessen Kapazität unverändert bleibt. Auch die Ladegeschwindigkeit soll den 25-W-Standard beibehalten. Ob dieser Wert angemessen ist oder nicht, hängt ganz von den Nutzern ab. Es ist jedoch anzumerken, dass die meisten chinesischen Mittelklasse-Handys in der gleichen Preisklasse deutlich schnellere Ladegeschwindigkeiten aufweisen.

Es ist nicht bekannt, wie viel das Galaxy A55 kosten wird. Wir können davon ausgehen, dass die Südkoreaner das kommende Handy mit demselben attraktiven Preis wie das Galaxy A54 anbieten werden, da es nur bescheidene Hardware-Upgrades gibt. Was die Verfügbarkeit angeht, so könnte Samsung das Galaxy A55 frühestens im Februar 2024 auf den Markt bringen.

Was denkt Ihr über das Design und die Funktionen des Samsung Galaxy A55? Findet Ihr es besser als das aktuelle Galaxy A54? Wir freuen uns auf Eure Antworten in den Kommentaren.