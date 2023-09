Samsung Galaxy Buds FE: Günstiger ANC-Kopfhörer geleakt!

Auch die Samsung Galaxy Buds haben Ihre Fans

Die vom deutschen Leaker Roland Quandt zur Verfügung gestellten Bilder lassen vermuten, dass die Galaxy Buds FE ein "Flügelspitzen"-Design haben, das an die ursprüngliche Galaxy-Buds-Serie erinnert, die vor einigen Jahren eingeführt wurde. Dies steht im Gegensatz zu der runden und diskreten Form der Galaxy Buds 2 Pro (Test).

Es ist jedoch auch möglich, dass diese Flügelspitzen ähnlichen Halterungen austauschbar sind, wie aus den durchgesickerten Unterlagen hervorgeht, die der Galaxy Club bereits veröffentlicht hat. Gleichzeitig könnten die Samsung Galaxy Buds in der Fan-Edition die leichte Bauweise mit den Galaxy Buds 2 Pro teilen. Außerdem ist der In-Ear-Silikon-Adapter austauschbar. Die Kopfhörer bieten auf der Außenseite eine Touchbedienung.

Die kabellosen ANC-Kopfhörer Galaxy Buds FE von Samsung. / © Samsung via WinFuture

Das Ladegehäuse der Kopfhörer hat eine kompakte, elliptische Form und verfügt über eine LED-Anzeige auf der Vorderseite und einen USB-Type-C-Anschluss auf der Rückseite. Es ist zweifarbig gestaltet, wobei die Innenfarbe dem Farbton der In-Ear-Kopfhörer entspricht. Dies ist wahrscheinlich bei der grafitfarbenen, beziehungsweise schwarzen Variante der Fall, während die weiße und andere Farbvarianten eine andere Kombination erhalten dürften.

Die Ladehülle der Samsung Galaxy Buds FE. / © Samsung via WinFuture

Samsung Galaxy Buds FE: Spezifikationen und Preis

Details zu den technischen Daten und Funktionen des Samsung Galaxy Buds FE sind bisher nicht bekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sie über ANC mit Transparenzmodus, Bluetooth 5.3-Konnektivität und Samsungs SSC-Hi-Fi-Codec, ähnlich wie die Galaxy Buds 2 Pro, verfügen werden. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer der "Fan Edition" könnten auch eine Wasserschutz-Zertifizierung erhalten.

Es ist weiterhin nicht bekannt, wie viel die Samsung Galaxy Buds in der Fan-Edition kosten werden. Zum Vergleich: Die Galaxy Buds 2 kosten 149 Euro, während das Pro-Modell derzeit 229 Euro kostet.

Was haltet Ihr davon, dass Samsung seine Fan-Edition-Serie auf Wearables ausweitet? Sollten sie in Zukunft auch eine günstigere Galaxy Watch FE anbieten? Gebt Eure Antworten gerne unten in den Kommentaren.