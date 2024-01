Samsung Galaxy S24: KI-Funktionen wohl auch für das Galaxy S23 verfügbar!

Im Vorfeld der Präsentation des Samsung Galaxy S24 hat der südkoreanische Hersteller die KI-Fähigkeiten seines Smartphone-Flaggschiffs in den Vordergrund gestellt. Es scheint, dass diese Funktionen an die neuen Prozessoren – dem Snapdragon 8 Gen 3 und dem Exynos 2400 – dieser Geräte gebunden sind. Ein aktueller Bericht besagt, dass einige der KI-Funktionen mit dem kommenden Update auf die hauseigene Benutzeroberfläche One UI 6.1 kommen und somit auf andere Galaxy-Smartphones übertragen werden könnten.