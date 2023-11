Samsung Galaxy S24: KI-Funktionen nur gegen Kohle!

Da das iPhone 15 (Test) bereits das Podium der Premium-Smartphones dominiert, könnte Samsung mit dem Galaxy S24 mehr als nur gute Hardware benötigen, um Apples Dominanz entgegenzutreten. Deshalb wird gemunkelt, dass Samsung vielversprechende Software-Features wie den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in seine kommenden Flaggschiffe einbauen will. Es sieht jedoch so aus, als ob dieser Zusatz seinen Preis haben wird.