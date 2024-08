Bei Proshop sollten Samsung-Fans jetzt schnell vorbeischauen. Der Händler feiert Geburtstag und bietet Euch gerade das Samsung Galaxy S24 in der 256-GB-Variante zum Spitzenpreis an. Das Angebot wird jedoch erst so richtig spannend, wenn Ihr Euch für Tablets interessiert. Denn Proshop legt noch ein Samsung Galaxy Tab S6 Lite obendrauf. Wir haben uns das Angebot einmal näher für Euch angeschaut.

Samsung Galaxy S24 im Angebot bei Proshop

Samsung Galaxy Tab S6 Lite als Zugabe sichern

Deal gilt nur für eine sehr kurze Zeit