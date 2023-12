Samsung Galaxy S24 Ultra: Kamera wird wohl gleichwertig zum iPhone 15 Pro Max

Die Woche vergeht nicht ohne einen weiteren Leak des Samsung Galaxy S24 , was auch Sinn macht, wenn man bedenkt, dass die Flaggschiff-Serie nächsten Monat angekündigt werden soll. Wie so häufig üblich, wird das Galaxy-S24-Ultra-Modell die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da es Gerüchten zufolge wichtige Upgrades in der Produktreihe enthalten soll – darunter eine leicht überarbeitete Vierfach-Kamera-Konfiguration. Das jüngste Gerücht gibt Aufschluss über die tatsächliche Kameraausstattung.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit veränderten Zoom-Eigenschaften

Die südkoreanische Publikation The Elec berichtete, dass das Samsung Galaxy S24 Ultra die Periskop-Kamera mit einem 10-fachem Zoom behalten wird. Zuvor war gemunkelt worden, dass die Kamera auf ein normales Teleobjektiv mit 5-fachem Zoom heruntergestuft werden könnte.

Die Quelle spekulierte, dass der derzeitige 3-fach-Zoom der 10-MP-Kamera durch eine 5-fach-Zoom einer 50-MP-Kamera ersetzt werden wird, was deutlich mehr Sinn ergeben würde. Denn wenn man bedenkt, dass der erweiterte Zoom ein Hauptmerkmal der früheren Ultra-Modelle war, schließt sich wieder der Kreis. Gleichzeitig entspricht dies der Tele-Objektiv-Funktion des Apple iPhone 15 Pro Max (Test).

Das Galaxy S24 Ultra verfügt über eine aktualisierte 200-MP-Hauptkamera mit Weitwinkel, eine 10-MP-Periskop-Kamera mit einem 10-fachem Telezoom-Objektiv, einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera und einer neuen 50-MP-Telezoom-Kamera mit besagtem 5-fachem Zoom-Objektiv, um alles zusammenzufassen. Wenn Ihr Euch für höhere Zoomstufen entscheidet, wird sich das Kamera-Smartphone wahrscheinlich auf den primären 200-MP-Sensor verlassen, um 2- oder 3-fache Zoomstufen abzuliefern – wenngleich vermutlich digital über das Cropping.

Angebliche Real-Life-Fotos des Samsung Galaxy S24 Ultra. / © X/u/DavidMa05368498

Auch die Frontkamera des Samsung Galaxy S24 Ultra wird sich gegenüber der aktuellen Generation nicht verändern. Es handelt sich um eine 12-MP-Kamera mit einem Weitwinkel-Objektiv, unter anderem für die Aufnahme von 4K-Videos.

Was die Nicht-Ultra-Modelle der Galaxy-S24-Modelle angeht, so wird angenommen, dass die Kameras des Basismodells und dem Galaxy S24 Plus unverändert bleiben. Der 50-MP-Primärsensor soll mit einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera gepaart werden. Daneben gibt es eine 10-MP-Telezoom-Kamera mit einer 3-fachen verlustfreien Vergrößerung. Leider ist noch unklar, ob es bei diesen Sensoren und Kameras – trotz gleicher Auflösung – Verbesserungen geben wird, wie z. B. eine größere Pixelgröße oder eine bessere Licht-Empfindlichkeit, wie sie ebenfalls schon für das Galaxy S24 und seine Low-Light-Probleme vermutet wurde.

Glaubwürdigen Quellen zufolge wird Samsung das Galaxy S24 am 17. Januar 2024 auf einem Galaxy-Unpacked-Event in San Jose, Kalifornien, vorstellen. Die Vorbestellungen für die neuen Flaggschiffe sollen direkt nach der Veranstaltung beginnen, während der eigentliche Verkauf am 26. Januar bis zum 30. Januar 2023 starten wird.

Was denkt Ihr über die Kameras des Samsung Galaxy S24 Ultra? Findet Ihr eine Kamera mit 5-fachem Zoom nützlicher als eine mit einem 3-fachem Zoom? Wir freuen uns auf Eure Antworten unten in den Kommentaren.