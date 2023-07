Samsung Galaxy Watch 6: Neuen Funktionen angekündigt

Die Samsung Galaxy Watch 5 und die Galaxy Watch 5 Pro (zum Test) wurden im vergangenen Jahr mit einem Sensor für die Hauttemperatur vorgestellt. Allerdings integrierte der Hersteller die Funktion nur in die Zyklus- und Schlafüberwachung, was ihre Einsatzmöglichkeiten einschränkte. Jetzt hat Samsung angekündigt, dass sie weitere Funktionen, wie die Messung der Umgebungstemperatur über die Thermo-Check-App aktivieren, die mit der Galaxy Watch 6 erscheinen soll.

In einer Mitteilung erklärt Samsung erklärt, dass die neue Galaxy Watch-App die Infrarot-Technologie des Temperatursensors passender Modelle nutzen soll. Dadurch kann die App berührungslos die Temperatur der Umgebung messen. So könnt Ihr beispielsweise das Wasser messen, in dem Ihr schwimmen möchtet, oder sogar die Temperatur Eures Essens prüfen. Bisher ist jedoch unklar, welche weiteren On-Demand-Funktionen geplant sind.

Neben der Thermo-Check-App bringen die Südkoreaner auch ihre Hauttemperatur-API auf den Markt. Diese ermöglicht es anderen Unternehmen, Anwendungen von Drittanbietern zu entwickeln, die den Temperatursensor der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 6 nutzen.

Samsung kündigt neue Galaxy Watch Apps und Funktionen für das Samsung Wallet, die Thermo-Check-App und WhatsApp an. / © Samsung

Die App wird zu einem späteren Zeitpunkt im Google Play Store veröffentlicht, soll jedoch erstmal nur die Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic unterstützen, bevor sie Ihren Weg zum Galaxy Watch 5-Duo findet . Außerdem ist ein gekoppeltes Android-Smartphone erforderlich, um das Tool auszuführen.

Neben der neuen temperaturbasierten App veröffentlicht Samsung auch eine spezielle WhatsApp-App für die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 im Play Store, mit der Ihr direkt am Handgelenk Nachrichten verschicken oder Anrufe beantworten könnt. Die neue "Samsung Wallet"-App für die Uhr soll später im Sommer verfügbar sein.

Am 26. Juli veranstaltet Samsung das zweite Unpacked-Event in diesem Jahr und will neben dem Galaxy Z Fold 5, dem Galaxy Z Flip 5 und den verbesserten Galaxy Tab S9 Tablets auch die Galaxy Watch 6 mit dünneren Rändern offiziell vorstellen. Wollt Ihr nichts verpassen, könnt Ihr die Veranstaltung auch live im Internet verfolgen.

