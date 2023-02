Samsung Galaxy XR: Südkoreaner wieder zurück im VR-Business?

Standalone-VR-Brille wurde von Samsung bestätigt

Nachdem die drei neuen Samsung-Galaxy-S23-Modelle gestern Abend (deutscher Zeit) offiziell in San Francisco vorgestellt wurden, begrüßte TM Roh (Samsung President and Head of Mobile) den Qualcomm-CEO Cristiano Amon und Android-SVP Hiroshi Lockheimer auf der Unpacked-Bühne. Letzterer verriet, dass alle drei strategischen Partner aktuell an einem immersiven Erlebnis der nächsten Generation arbeiten würden, wofür jedoch noch fortschrittliche Lösungen erforderlich sind.

In einem separaten Interview bestätigte TM Roh dann, dass Samsung bereits an einem Galaxy-XR-Headset arbeite. Der Samsung-Mobile-CEO nannte keinen Zeitplan für die Veröffentlichung oder weitere Details, konkretisierte jedoch seine Aussage insofern, dass man "in absehbarer Zeit" eine Standalone-VR-Brille präsentieren werde. Er fügte hinzu, dass sie Google als Softwareanbieter gewählt haben, während Qualcomm den Chipsatz für dieses unangekündigte Galaxy-XR-Gerät liefern wird.

Samsung ist kein neuer Name in der Welt der "virtuellen Realitäten". Das südkoreanische Unternehmen bietet bereits seit einigen Jahren Gear-VR-Zubehör an. Mit dem PC-gesteuerten HMD Odyssey Plus (Testbericht) ist das Unternehmen in den Bereich der gemischten Realität vorgestoßen. Interessanterweise ist unklar, wie die Koreaner das kommende Galaxy-XR-Headset vermarkten werden. Es heißt aber, dass es Microsoft und Meta für die Dienste anzapfen werde.

Samsung Odyssey Plus: VR-Headset und Controller / © NextPit

Samsung Galaxy XR vs. Apple Reality Pro

Mit dem XR oder der erweiterten Realität plant Samsung offensichtlich, es mit Apple, Meta und HTC Vive aufzunehmen. Der Riese aus Cupertino wird voraussichtlich im Sommer die Apple Reality Pro vorstellen, welche auf der XR-Plattform namens Reality OS laufen wird. Meta (ehemals Oculus) hat unlängst die Meta Quest Pro präsentiert, welche wie die HTC Vive XR Elite von der NextPit-Redaktion schon getestet werden durfte (Hands-on folgen in Kürze). Meta hat uns bereits verraten, dass die seit kurzem auch in Deutschland "preiswerte" Meta Quest 2 noch in diesem Jahr einen Nachfolger mit der Meta Quest 3 erhalten werde. Somit ist Samsung also voll im Trend, was Standalone-VR-Brillen anbelangt.

Hat es doch tatsächlich knapp zehn Jahre gebraucht, bis sich virtuelle oder auch gerne mixed, beziehungsweise extended Realität beim Endverbraucher durchgesetzt hat. Gehört Ihr bereits zu denjenigen, die sich in der VR-Welt und dem Metaverse bewegen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.