Samsung Galaxy Z Flip 5: Erstes Pressebild zeigt das Klapp-Foldable

Das größere Außendisplay des Samsung Galaxy Z Flip 5

Es gab viele Gerüchte, dass das Samsung Galaxy Z Flip 5 ein größeres zweites Display haben soll. Natürlich positioniert auf der Außenseite. Dies wurde bereits in einem niedrig aufgelösten Bild gezeigt. Es hat sich herausgestellt, dass die Darstellung korrekt war, einschließlich der Tatsache, dass der Bildschirm in Form eines Ordner-Symbols einen großen Teil des Panels einnimmt.

Erneut ist es der Onlinehändler "MySmartPrice", der an ein allen Anschein nach originalem Pressebild gelangt des nächsten Samsung-Foldable gelangt ist, nur dass es sich diesmal um das Klapp-Foldable handelt, anstelle des Galaxy Z Fold 5. Das unten eingebundene Bild deutet darauf hin, dass das Samsung Galaxy Z Flip 5 mit der gleichen Dual-Kamera und einem neu positionierten LED-Blitz ausgestattet ist.

Es ist jedoch nicht bekannt, ob es für diese Sensoren Upgrades zum Vorgänger gibt, geschweige denn für Frontkamera im Innendisplay (Punch Hole). Das aktuelle Samsung Galaxy Z Flip 4, das wir ausführlich getestet haben, verwendet zwei 12-MP-Bildsensoren, von dem der ISOCELL-2LD-Bildsensor der Hauptkamera vom Galaxy Z Flip 3 übernommen wurde. Vielleicht sind ja noch weitere Verbesserungen geplant.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 hat einen größeren Außenbildschirm, der Gerüchten zufolge 3,4 Zoll groß sein soll und vollwertige Apps unterstützt. / © MySmartPrice

Außerdem ist es das erste Mal, dass wir das Cover-Display in Aktion sehen. Auf einem der Handys in dem Material ist der gesamte Bildschirm mit einem Musikplayer, mit Bedienelementen und sogar Album-Covern zu sehen. Das untermauert den Bericht, in dem es heißt, dass Samsung diesen Bereich optimiert, um die volle Funktionalität für eigene und Drittanbieter-Apps zu unterstützen.

Abgesehen vom Display lässt sich nicht sagen, ob das Galaxy Z Flip 5 das gleiche Scharnier wie das Galaxy Z Fold 5 haben wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das kleinere faltbare Smartphone auf dieses Feature verzichten würde. Das neue Bauteil sorgt für ein lückenloses Design, eine geringere Displayfalte und ermöglicht möglicherweise einen Staubschutz in faltbarer Form.

Samsung wird das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 Ende Juli (26.06.23) in Südkorea auf einem typischen Galaxy Unpacked Event präsentieren. Es wird erwartet, dass die Galaxy Tab S9 Tablets und die Galaxy Watch 6 (Pro) auf demselben Event vorgestellt werden, obwohl die Preise für diese Geräte noch nicht feststehen.

