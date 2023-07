Samsung Galaxy Z Fold 5 und Flip 5: Weitere Bilder geleakt!

Zeitplan für den Samsung Unpacked Live-Stream

Nach der Bekanntgabe des Ortes für Samsungs zweiten Unpacked-Event in diesem Jahr, hat das Unternehmen nun weitere Details über die Veranstaltung bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Unpacked-Veranstaltung zum ersten Mal in Südkorea stattfinden wird. Zusätzlich wird die Keynote ab 4:00 Uhr morgens (Pacific Time) bzw. 20:00 Uhr Ortszeit in Südkorea live auf der Website, im Newsroom und auf Samsungs YouTube-Kanal gestreamt.

In einem kurzen Clip hat Samsung zudem das noch unangekündigte Galaxy Z Flip 5 angeteasert. Während der Clip selbst abgesehen von der Seitenansicht nicht viel über das Gerät verriet, sind angebliche Fotos des Galaxy Z Flip 5 und des Galaxy Fold 5 bereits mehrfach geleakt worden, sodass der Teaser keine Überraschungen bot. Auch jetzt sind neue Renderbilder dieser Geräte aufgetaucht.

Samsungs Unpacked wird am 26. Juli ab 4:00 AM PT oder 8:00 PM Ortszeit im Livestream übertragen. / © Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 erhalten neue Farben

Mit freundlicher Genehmigung von WinFuture wird das Galaxy Z Fold 5 in drei Farbvarianten gezeigt. Es gibt ein helles Gold sowie Schwarz und Hellblau mit einem Hauch von Lila. Was das Design angeht, unterscheidet sich das faltbare Flaggschiff-Handy nur geringfügig vom Galaxy Z Fold 4 (Test), abgesehen von kleinen Änderungen auf der Rückseite. Außerdem gibt es keine gefaltete Ansicht des Geräts, sodass es schwer zu sagen ist, ob die gerüchteweise vorhandene Lücke vollständig entfernt wurde.

Die Farben des Samsung Galaxy Z Fold 5. / © WinFuture.de

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 wurde in vier Farben vorgestellt, darunter Pink und ein brandneues Grün. Obendrein wurde der größere Titelbildschirm in Form von Registerkarten gesichtet, auf dem optimierte Samsung- und Google-Apps laufen sollen. Auch hier ist noch nicht bekannt, ob das Gerät ein lückenloses Design haben wird, das dem Galaxy Z Fold 5 ähnelt.

Samsungs neues Galaxy Z Flip 5.im Clamshell-Design./ © WinFuture.de

Samsung Galaxy Tab S9 bleibt gegenüber dem Galaxy Tab S8 fast unverändert

Es wurden auch Renderbilder der drei Galaxy Tab S9-Modelle von Samsung enthüllt, die ein fast gleiches Design wie das Galaxy Tab S8 (Plus) und das Galaxy Tab S8 Ultra zeigen, die wir ebenfalls getestet haben. Es fiel auf, dass das Galaxy Tab S9 in der Vanilla-Version etwas dickere Ränder hat als die Plus-Version. Außerdem befindet sich auf der Rückseite nur eine Kamera, im Gegensatz zu den Dual-Kameras des Plus und Ultra.

Samsung Galaxy Tab S9 (oben links), Galaxy Tab S9 Plus (oben links) und Galaxy Tab S9 Ultra (Mitte). / © WinFuture.de

Beim Galaxy Tab S9 Ultra wurde die Aussparung an der Vorderseite beibehalten und soll zwei Frontkameras beherbergen. Die Ränder sind offensichtlich dünner als bei den beiden günstigeren Modellen. Leider wurde nur ein einziger Grauton für das Trio gezeigt, sodass unklar bleibt, ob wir bei der Veröffentlichung neue Farbtöne bekommen werden.

Abgesehen vom Äußeren werden alle diese Geräte vermutlich von einem übertakteten Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz angetrieben. Zusätzlich sollen sie mit OneUI 5.1.1 laufen, das zum Start auf Android 13 basiert, aber schon in diesem Jahr auf Android 14 aktualisiert werden soll.