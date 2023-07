Samsung: Kommt nach dem Smart Ring das Smart Armband?

Neben dem Galaxy-XR-Headset , dessen baldige Markteinführung Samsung bereits offiziell bestätigt hat, arbeiten die Südkoreaner auch an einem intelligenten Galaxy-Ring . Jetzt deutet ein neues Dokument darauf hin, dass Samsung auch an anderen smarten Wearables arbeiten könnte – darunter ein mögliches smartes Armband sowie einer Brille mit dem Namen Galaxy Glass.

Samsung Galaxy Smart Ring und Armband

Wie aus dem Repository des britischen IPO-Büros hervorgeht, hat Samsung neue Marken im Zusammenhang mit seinen unangekündigten Galaxy Wearables angemeldet. Die Eintragungen verraten nur die internen Bezeichnungen dieser Geräte, die Samsung Index, Samsung Circle und Samsung Insight heißen. Gleichzeitig werden die drei Geräte in die Kategorien Computer Wearables, Smartwatches, Smart Rings und Smartphones eingeordnet.

Abgesehen von den Namen gibt es keine Details, die die Eigenschaften oder Funktionen der einzelnen Geräte beschreiben. Wir können jedoch spekulieren, dass es sich bei dem Samsung Index um ein ähnliches Device handeln könnte wie der Samsung Galaxy Ring, den Samsung bereits im März als geschützte Marke einreichte. Es könnte sich hier um einen eigenständigen Tracker handeln, wie der Smart Ring von Oura. Auch ein optionales Zubehör für das Galaxy-Mixed-Reality-Headset wäre durchaus denkbar und realistisch.

Es ist wahrscheinlich, dass der Samsung Circle eher einem festen Armband als einem verstellbaren Armband in Form einer Uhr oder eines Fitness-Trackers entspricht. Es wird vermutlich ebenfalls zur Steuerung des Samsung-Head-Mounted-Displays beitragen.

Samsungs bei der IPO neue eingetragene Marken Circle, Index und Insight. / © UK IPO

Samsung Galaxy Glass

Was Samsung Insight angeht, können wir uns angesichts des offensichtlichen Namens nur vorstellen, dass es sich um eine intelligente AR-Brille handeln wird. Auch hier könnte es sich um eine regionalspezifische Marke handeln, die der Galaxy Smart Glasses ähnelt, die das Unternehmen bereits vorgestellt hat. Außerdem könnte das Galaxy Insight eine leichtere und tragbare Alternative zum kommenden Samsung-Galaxy-XR-Headset sein, das auf Googles Micro-XR-Plattform für XR/VR-Brillen laufen könnte.

All dies sind jedoch nur Vermutungen unsererseits – die neuen Markennamen sind keine Garantie dafür, dass eines der Wearables in naher Zukunft auf den Markt kommt oder überhaupt veröffentlicht wird. Aber es ist aufregend zu sehen, dass es mehr Wearables am Horizont gibt, als nur eine smarte Uhr oder ein MR/VR-Headset, die sich aktuell offiziell ankündigen.

Haltet Ihr es für notwendig, dass Samsung einen smarten Galaxy Ring oder ein Armband auf den Markt bringt? Wäre das für Euch ein nützliches und praktisches Accessoire, das auf Eurer Einkaufsliste landet?