Circle to Search: Galaxy AI kommt auf Galaxy-Handys der Mittelklasse

Samsung hat angekündigt, die KI-gestützte Suchfunktion Circle to Search in ausgewählten Galaxy-Smartphones und -Tablets der Mittelklasse einzuführen. Diese Funktion ist eines der beliebtesten Tools der Galaxy-KI (zum Test) , die zuerst mit der Galaxy S24-Serie eingeführt wurde und später auch in älteren High-End-Galaxy-Modellen verfügbar war.

Mit Circle to Search können Nutzer/innen nach Informationen suchen, indem sie Texte oder Objekte in Bildern und Videos irgendwo auf dem Bildschirm einkreisen, ohne einen Assistenten oder eine Such-App zu starten oder zwischen Apps zu wechseln. Samsung hat Circle to Search aktualisiert, um die Übersetzung verschiedener Sprachen zu ermöglichen, während Google daran arbeitet, eine Audio-Suchfunktion hinzuzufügen.

Galaxy AI kommt auf Galaxy-Geräten der Mittelklasse

In einer Pressemitteilung erwähnte Samsung, dass Circle to Search in die letztjährigen Modelle Galaxy A34 und Galaxy A54 sowie in die aktuellen Modelle Galaxy A35 (Test) und Galaxy A55 (Test) integriert werden wird. Dies wird mit einem Software-Update geschehen, das noch in diesem Monat für diese Galaxy-Smartphones der Mittelklasse erscheinen soll.

Neben diesen Geräten werden die Südkoreaner auch das Galaxy Tab S9 FE und das Galaxy Tab S9 FE+ (Test) mit Circle to Search ausstatten. Sie sind die ersten Tablets, die das KI-Feature nach der Galaxy Tab S9-Serie erhalten und sollten den S Pen bei der Nutzung der Funktion nutzen.

So verwendet Ihr Circle to Search auf dem Galaxy A und Galaxy Tab S FE:

Drückt und haltet den Home-Button oder den Navigationsgriff (wenn Ihr die Gestennavigation verwendet). Zeichnet einen Kreis auf dem Bildschirm, um den Text, das Bild oder das Video auszuwählen, das Ihr suchen möchtet. Alternativ könnt ihr auch Text in die Suchleiste eingeben, um eure Ergebnisse einzugrenzen. Wischt nach oben, um weitere Ergebnisse am unteren Rand des Bildschirms zu sehen.

Wenn Ihr ein Galaxy-Handy oder ein Android-Gerät habt, das die Circle to Search-Funktion nicht unterstützt, könnt Ihr Google Lens verwenden, indem Ihr manuell ein Bild oder einen Screenshot aus der Galerie auswählt. Wenn Ihr im Internet unterwegs seid, könnt Ihr die Google-Bildersuche nutzen.

Wird es weitere Galaxy AI-Funktionen für Galaxy-Geräte der Mittelklasse geben?

Die Erweiterung von Galaxy AI auf Samsungs Galaxy A und Galaxy Tab S FE ist nicht überraschend, da diese zu den meistverkauften Geräten des Unternehmens gehören. Auf die eine oder andere Weise wird dies die KI-Begeisterung auf mehr Nutzer ausweiten.

Anfang des Jahres hat Samsung bestätigt, dass es plant, viele der KI-Funktionen des Galaxy zu optimieren und sie auf weitere Galaxy-Geräte zu bringen. Leider hat das Unternehmen weder einen Zeitplan noch genaue Angaben dazu gemacht, welche Funktionen kommen werden.

Abgesehen von Circle to Search, welche KI-Funktion würdet Ihr gerne auf Eurem Handy sehen? Sagt es uns in den Kommentaren.