Günstiger als gedacht: Sennheiser stellt Momentum True Wireless 3 vor

NEXT PIT TV

Fast alle wichtigen Informationen zu den neuen True-Wireless-Kopfhörern von Sennheiser wurden bereits im Vorfeld geleakt. Eine Fluggesellschaft hatte die noch unangekündigten Momentum True Wireless 3 versehentlich im Onlineshop angeboten. Jetzt endlich sind die neuen Kopfhörer offiziell und wir können sowohl Funktionen als auch den Preis der dritten Generation der Momentum-TWS-Kopfhörer bestätigen. Der Verkauf dürfte im Mai starten, vorbestellen könnt Ihr die Teile bei Sennheiser bereits jetzt für 249,90 Euro! Erstaunlicherweise finden sich die Momentum True Wireless 3 auf Amazon derzeit sogar schon für knapp 220 Euro.

Affiliate Angebot Sennheiser Momentum True Wireless 3 Amazon bietet die neuen Momentum True Wireless 3 bereits jetzt deutlich günstiger an als die UVP von 249,99 Euro. Als Liefertermin wird der 10. Mai genannt. Zur Geräte-Datenbank

Sennheiser MTW3 mit neuem Design und besserem ANC

Das runde, auffällige Design der Earbuds ist verschwunden: Die neuen Momentum True Wireless 3 haben ein kürzeres, eckiges Touchpanel, das zum Ohrstöpsel hin fließt. Außerdem wurde das metallische Branding der deutschen Marke durch ein Logo ersetzt, das zusammen mit winzigen Mikrofonlöchern in die Oberfläche des Panels geätzt wurde. Darüber hinaus sind die neuen Ohrhörer nach IPX4 zertifiziert und sollten Spritzwasser und Schweiß stand halten.

Das Lade-Case wurde ebenfalls leicht überarbeitet und der USB-C-Anschluss an der Vorderseite positioniert. Sennheiser gibt an, dass die Kopfhörer bis zu sieben Stunden durchhalten. Über das Einlegen in das Gehäuse vervierfacht Ihr die Akkulaufzeit auf bis zu 28 Stunden bei eingeschaltetem ANC.

Auf technischer Seite hat Sennheiser die 7-mm-Audiotreiber beibehalten, aber zwei weitere Mikrofone hinzugefügt. Somit gibt es insgesamt drei Mikrofone in jedem Ohrhörer. Die Anordnung der Mikrofone ermöglicht nach Angaben des Unternehmens das hybride, adaptive ANC und hochwertigere Sprachanrufe über die Kopfhörer. Was die Konnektivität betrifft, so setzen die MTW3 auf den neueren Bluetooth 5.2-Standard und die Codecs SBC, AAC und aptX.

Die Sennheiser Momentum 3 halten mit der Hülle bis zu 28 Stunden durch und sind in drei Farben erhältlich! / © Sennheiser

Preise und Verfügbarkeit der Sennheiser Momentum 3 Wireless

Wie bereits erwähnt, werden die Sennheiser Momentum 3 für 250 Euro in Europa erhältlich sein – damit ist diese UVP immerhin 50 Euro niedriger als der Einführungspreis der Momentum 2. Ihr könnt mit den Sennheiser Momentum 3 Wireless irgendwann im Mai rechnen – und verfügbar sind sie dann in den Farben Weiß, Schwarz und Graphit.

Die Momentum 2 besitzen übrigens die gleiche Akkulaufzeit und die gleichen Audiotreiber, die eine beeindruckende Klangqualität erzeugen. Kein Wunder also, dass wir in unserem Test der Sennheiser Momentum 2 schwer begeistert waren. Die Momentum 2 werden mittlerweile schon ab etwa 210 Euro angeboten.

Affiliate Angebot Momentum True Wireless 2 Zur Geräte-Datenbank

Frage an Euch: Greift Ihr noch zu den Momentum 2 – oder wartet Ihr lieber auf die Momentum True Wireless 3, die technisch verbessert schon bald zu einer niedrigeren UVP angeboten werden? Lasst uns Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.