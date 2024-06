Möchtet Ihr Euer Zuhause smarter gestalten, bietet notebooksbilliger.de gerade einen spannenden Deal an. Ihr könnt Euch hier für kurze Zeit ein Fünfer-Set der Shelly Plus Plug S zum Preis von gerade einmal 69,99 Euro sichern. Was die smarten Steckdosen ausmacht und für wen sich so ein Angebot wirklich lohnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.