Erinnert Ihr Euch noch an Pebble? Es ist schon einige Jahre her, da wurde über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter Geld für eine Uhr gesammelt, die nicht mit einem Touchscreen, sondern für eine möglichst lange Akkulaufzeit mit einem E-Paper-Display ausgestattet ist. Dank Verbindung zum Smartphone wurde man schon damals am Handgelenk über auf dem Mobiltelefon eingehende Nachrichten oder Anrufe informiert. All das fand im Jahr 2012 statt, ist inzwischen also knapp 13 Jahre her. Ende 2016 war mit Pebble aber auch schon wieder Schluss. Insolvenz! Das geistige Eigentum ging an die heutige Google-Tochter Fitbit über, wo die Pebble-Technologie aber nie wirklich Fuß fassen konnte.