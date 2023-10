Snapdragon X: Qualcomm präsentiert PC-Prozessoren

Qualcomm Oryon CPU kommt 2024

Die neue SoC-Reihe – für Qualcomm "Compute Platform" – soll 2024 auf den Markt kommen und die aktuellen Chips für "Windows on ARM"- Geräte (WoA) ersetzen. Ohne ins Detail zu gehen, bestätigte das kalifornische Unternehmen, dass der neue SoC von der vor fast einem Jahr angekündigten Oryon-CPU angetrieben werden wird.

Qualcomms Oryon Custom ARM CPU wird die neue Snapdragon X Familie antreiben. / © Qualcomm

Die neue CPU ist das Ergebnis der Nuvia-Übernahme Anfang 2021, die allgemein als Reaktion auf die Einführung (und den späteren Erfolg) der ARM-CPUs von Apple in der Mac-Familie angesehen wurde. Die bestehenden Snapdragon 8cx-Prozessoren sind ARM Cortex-CPUs mit einigen Designänderungen, die dann unter dem Namen "Kryo" gebrandet werden.

Mit der Snapdragon-X-Familie kehren die maßgeschneiderten ARM-Cores von Qualcomm zurück, die mit der ursprünglichen Kryo-CPU des Snapdragon 820 aus dem Jahr 2015 ausgemustert wurden. Diese CPU war ein kurzlebiger Nachfolger der Scorpion- und Krait-CPUs, die in früheren Snapdragon-Prozessoren verwendet wurden.

Qualcomm versprach ein "kühnes und lebendiges" Design-Branding für das bekannte Snapdragon-Feuerball-Design. / © Qualcomm

Abgesehen von der langweiligen Halbleitergeschichte gab Qualcomm bekannt, dass der Name "nach umfangreichen Analysen, Verbraucherstudien, Ideenfindung und Feedback aus dem PC-Ökosystem" gewählt wurde und dass er dazu beiträgt, die PC-Plattform von der mobilen Snapdragon-Familie zu unterscheiden und gleichzeitig eine klare Produktlinienstruktur zu schaffen.

Passend zur neuen Plattform versprach Qualcomm eine Reihe neuer Logos und Brandings, die nächstes Jahr sicherlich in einem vernetzten Laptop in Eurer Nähe zu sehen sein werden. Einen ersten Blick auf das visuelle Branding und weitere Details zur neuen Snapdragon X-Familie versprach das Unternehmen für die Snapdragon Summit, welche am 24. Oktober auf Hawaii stattfinden wird und natürlich eine nextpit-Beteiligung durch Fabi initiiert.

Habt Ihr vielleicht spezielle Fragen, die Fabi auf Hawaii zwischen seinen Surf-Sessions an verantwortliche Qualcomm-Mitarbeiter richten soll? Dann bitte damit runter in die Kommentare!