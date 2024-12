Design der Sony LinkBuds Open

Design Offenes Format oder "open-ear".

Berührungsempfindliche Bedienelemente

Gewicht pro Hörer: 5,1 g / Gewicht des Gehäuses: 30,6 g

IPX4-zertifiziert

3 Farben: Weiß, Schwarz und Violett

Die Sony LinkBuds Open haben ein zweigeteiltes Design. Für jeden Kopfhörer gibt es eine kleine Blase, in der die Elektronik (Batterie, Chips) untergebracht ist, und eine kleine Scheibe mit einem Loch in der Mitte, die den Treiber enthält.

Offene Kopfhörer haben in der Regel Haken, die für einen sicheren Halt im Ohr sorgen. Da sie nicht in den Gehörgang passen, müssen sie auf irgendeine Art und Weise festgehalten werden. Sony hat sich für einen anderen Ansatz mit einem kleinen Silikonflügel entschieden. Dieses Flügelchen ist hohl und daher flexibel, was es bequemer macht als ein starres Stück Plastik.

Die Sony LinkBuds Open haben eine ganz eigene Interpretation des offenen“ Formats. © nextpit Mir gefällt die Form der Ladehülle der Sony LinkBuds Open sehr gut. © nextpit Die Rückhaltelamellen sind effizient und austauschbar. © nextpit Die marmorierte Beschichtung der gesamten LinkBuds-Reihe hat mich nicht im Geringsten beeindruckt. © nextpit Sie können die Silikonteile austauschen und sogar verschiedene Farben wählen. © nextpit Die kleine Scheibe am Ende jedes Ohrstöpsels folgt einem Mantra, das für alle passt. © nextpit

Der Teil in Form einer durchbohrten Scheibe ist starr und mit Silikon beschichtet. Es hat jedoch eine Einheitsgröße und könnte Euch bei langen Sitzungen behindern. Ich persönlich musste sie ein wenig eindrücken, um das Flügelchen fest zu verkeilen. Ich hatte keine Probleme mit der Stabilität, und die Kopfhörer sind mir nie aus den Ohren gefallen. Aber bei dieser Einheitsgröße muss man das Risiko in Betracht ziehen, dass die Kopfhörer nicht richtig passen. Die Kopfhörer sind nach IPX4-zertifiziert. Sie kommen also auch für Sport in Betracht.

Das Gehäuse der Sony LinkBuds Open ist sehr kompakt und hat ein sehr süßes, rundes Design, das mich an einen Stapel Kieselsteine erinnert. Ich bin allerdings weniger ein Fan der marmorierten Oberfläche, die man in diesem Jahr bei allen LinkBuds findet.