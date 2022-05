Xperia 1 IV & Xperia 10 IV im Hands-On: Sony schließt die letzte Lücke

Das neues Sony Xperia 1 Mark IV schließt eine wichtige Lücke zwischen Handys und Digitalkameras. Das Xperia 10 Mark IV hingegen ist mit einer UVP von nur 499 Euro an deutlich preisbewusstere Kunden gerichtet. In meinem Hands-On vom Sony-Preview-Event in Berlin verrate ich Euch, was Sonys Neue so neues bieten.