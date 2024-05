Passend zum Release des Google Pixel 8a finden sich immer mehr spannenden Angebote rund um die Smartphone-Serie des Suchmaschinengiganten. Nun ist auch ein interessanter Deal zum Google Pixel 8 Pro aufgetaucht. Denn bei Sparhandy bekommt Ihr das Smartphone mit einem 5G-Tarif und 200 Euro Wechselbonus in der 256-GB-Variante für 34,99 Euro monatlich. Ob sich das lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Sparhandy feiert derzeit den 24. Geburtstag und hat für vier Wochen zahlreiche Deals auf Lager. Einer davon betrifft eines der besten Smartphones unter 1.000 Euro, das Google Pixel 8 Pro, das Ihr mit passendem Mobilfunkvertrag für 34,99 Euro monatlich erhaltet. Dabei könnt Ihr aus den drei Farbvarianten frei auswählen und erhaltet einen Wechselbonus über 200 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Das Google-Flaggschiff mit unglaublich guter Kamera

Nachdem in dieser Woche bereits das Google Pixel 8a mit den ersten Angeboten und das Google Pixel 8 für 19,99 Euro monatlich den Deal-Markt erobern, folgt jetzt auch das Google Pixel 8 Pro. Das Flaggschiff kann vor allem mit seiner unglaublich guten und vielseitigen Kamera punkten. Das Kamera-Modul auf der Rückseite besticht dabei durch seine 50-MP-Hauptkamera und eine Ultraweitwinkel- und Telekamera mit jeweils 48 MP. Auch die verbesserte Haptik und die zahlreichen KI-Funktionen wissen zu überzeugen.

Das Google Pixel 8 Pro verfügt über einen 50-MP-Hauptsensor, einen 48-MP-5fach-Telezoom und eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera. / © nextpit

Die langsame Ladezeit und der hohe Einstiegspreis hingegen konnten uns in unserem Test zum Pixel 8 Pro absolut nicht überzeugen. Auch der Google Tensor G3, den Ihr auch im Google Pixel 8a findet, ist zwar für den Alltag ausreichend, den Titel eines Flaggschiff-Prozessors verdient er aber nicht. Dafür ist das 6,7-Zoll-OLED-Display absolut Premium und verfügt dank LTPO-Technologie über eine adaptive Bildwiederholrate von 1 und 120 Hz.

Lohnt sich das Geburtstags-Angebot von Sparhandy?

Beim Sparhandy-Deal erhaltet Ihr die 256-GB-Variante mit dem "Vodafone Smart Lite Spezial"-Tarif. Euch stehen hier 35 GB Datenvolumen, eine Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s und das 5G-Netz des Providers zur Verfügung. Dafür zahlt Ihr monatlich 34,99 Euro, sowie 149,95 Euro für das Smartphone. Dazu kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr über 39,99 Euro und 6,99 Euro für den Versand. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es jedoch 200 Euro als Wechselbonus.

Tarif-Check Gerät Google Pixel 8 Pro Abbildung Tarif Vodafone Smart Lite Spezial Datenvolumen 35 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 € Einmalige Gesamtkosten 196,93 € Gesamtkosten (24 Monate) 1.036,69 € Wechselbonus 200,00 € Reguläre Gerätekosten 873,99 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 1,55 € Zum Angebot*

Das Google Pixel 8 Pro kostet Euch in der hier angebotenen Version mindestens 873,99 Euro im Netz. Bei diesem Deal zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 1.036,69 Euro. Dementsprechend lohnt sich das Angebot vor allem dann, wenn Ihr den Wechselbonus mitnehmt. Denn dadurch spart Ihr effektiv 1,55 Euro monatlich im direkten Vergleich.

Seid Ihr bereits Kunden bei Vodafone (Tarifübersicht), könnt Ihr hier natürlich noch einmal mehr sparen, indem Ihr auf der Produktseite einfach den Haken beim "GigaKombi Vorteil" setzt. Dennoch gilt, dass Ihr derzeit kaum ein besseres Angebot zum Pixel 8 Pro mit einem 5G-Tarif finden werdet. Möchtet Ihr Euch also das Google-Flaggschiff zulegen, ist Sparhandy derzeit durchaus spannend.

