Wenn Ihr aktuell vollkommen im Weihnachtskaufrausch seid, shoppt doch gleich ein Geschenk für Euch selbst mit. Laifen stellt hochwertige Haartrockner und elektrische Zahnbürsten her, mit denen Ihr nicht nur an den Feiertagen einen glanzvollen Auftritt hinlegt. Das Beste: Der Black Friday Abverkauf hat hier bereits gestartet und die starken Angebote warten nur auf Euch.

Beim Hersteller stehen bis zu 40 Prozent Discount ausgeschrieben, damit läuft aktuell die größte Rabattaktion des ganzen Jahres. Vor allem bei den Bundleangeboten, hier bekommt Ihr Haartrockner und Zahnbürste in Kombination, versteckt sich einiges an Sparpotential. Wir stellen Euch die besten Deals jetzt genauer vor.

Schnappt Euch den Swift Special Föhn und sichert Euch eine Gratis-Zahnbürste

Los geht's mit einem solchen Zwei-in-Eins-Deal: Das Set enthält den Swift Special Haartrockner und die Wave Schallzahnbürste. Regulär würdet Ihr für dieses Kombi-Paket 249,98 Euro zahlen, aber im Black Friday Sale bekommt Ihr es für nur 169,99 Euro. Damit spart Ihr ordentlich – schließlich kostet allein der Föhn regulär 169,99 Euro, die Zahnbürste gibt’s also gratis dazu!

Laifen Swift Special Haartrockner und Wave Schallzahnbürste im Bundle / © Laifen

Der Swift Haartrockner wird mit drei verschiedenen Aufsätzen geliefert, die sich sowohl für glattes als auch für lockiges Haar eignen. Um Eure Haare besonders schonend zu trocknen, überprüft der Föhn die Temperatur ganze 100-mal pro Sekunde. Ein LED-Ring zeigt in Blau, Gelb oder Rot die aktuelle Temperaturstufe an. Die Ionen-Funktion des Föhns sorgt dafür, dass Eure Haare schneller trocknen als mit herkömmlichen Geräten und zusätzlich schön glänzen. Durch sein spezielles Design soll der Swift außerdem deutlich leiser sein als ein herkömmlicher Föhn.

Die Schallzahnbürste von Laifen kombiniert Vibrationen und Oszillation und entfernt Rückstände besonders gründlich, ohne das Zahnfleisch zu reizen. Über eine App könnt Ihr sie optimal auf Eure Bedürfnisse einstellen. Mit einer Akkuladung hält die Wave Zahnbürste bis zu 45 Tage – perfekt für längere Reisen. Die Zahnbürste gibt’s in verschiedenen Farben und Materialien (Weiß, Aluminium oder Edelstahl). Bei diesem Set bekommt Ihr ein zufällig ausgewähltes Modell.

Wenn Ihr Euch selbst ein Zahnbürstenmodell aussuchen wollt, werft einen Blick auf das Bundle für 191,99 Euro anstelle von 319,98 Euro direkt im Laifen-Shop*. Dieses Paket ist etwas teurer, enthält aber auch die Premium-Edition des Haartrockners sowie eine frei wählbare Schallzahnbürste mit Edelstahl-Gehäuse.

Weitere attraktive Laifen-Deals

Neben den Bundle-Angeboten bietet Laifen zum Black Friday noch weitere Deals an. All diese Angebote sind nur bis zum 2. Dezember verfügbar, also schnell zugreifen:

Wie findet Ihr die Angebote von Laifen? Werdet Ihr Euch eins der Bundle-Angebote schnappen?

