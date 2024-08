Squid Game Staffel 2: Termin steht fest, erster Trailer veröffentlicht

Am 26. Dezember 2024 kommt die zweite Staffel

Wie das Team hinter Squid Game im Zuge der Veröffentlichung eines ersten offiziellen Trailers bekannt gab, wird die zweite Staffel der Serie ab dem 26. Dezember 2024 verfügbar sein. Wie üblich dürfte es dann wieder darum gehen, wie die Teilnehmer einer zweifelhaften Game-Show eine Reihe tödlicher Wettbewerbe überleben, um am Ende ein gigantisches Preisgeld einzustreichen.

Neben dem Starttermin für die zweite Staffel verrät der Trailer auch, dass Netflix bereits eine dritte Staffel der Erfolgsserie geordert hat. Diese wird offenbar die finale Staffel der Serie sein und soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Netterweise verraten die Macher in der Beschreibung des Squid Game Season 2-Trailers auch, wie die grundlegende Story in dieser Staffel aussehen soll.

"Drei Jahre, nachdem er das Squid Game gewonnen hat, ist Spieler 456 fest entschlossen, die Hinterleute des Spiels zu finden und ihrem bösartigen Sport ein Ende zu setzen. Gi-hun nutzt sein Vermögen, um seine Suche zu finanzieren, und beginnt mit dem Naheliegendsten: Er sucht nach dem Mann in einem schneidigen Anzug, der in der U-Bahn Ddakji spielt. Doch als seine Bemühungen endlich Früchte tragen, erweist sich der Weg zur Zerschlagung der Organisation als tödlicher, als er dachte: Um das Spiel zu beenden, muss er es wieder betreten."

Damit dürfte klar sein, dass es auch in dieser Staffel wieder einigermaßen abseitig und makaber zugehen dürfte. Der "Mastermind" hinter Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ließ in einer Mitteilung anlässlich der Trailer-Veröffentlichung unterdessen folgendes verlauten: Am ersten Tag, an dem wir mit den Dreharbeiten zu Staffel 2 begannen, dachte ich: 'Wow, ich kann nicht glauben, dass ich wieder in der Welt von Squid Game bin'", schrieb er. "Es fühlte sich fast surreal an. Ich frage mich, wie es sich für dich anfühlen wird, nach drei Jahren wieder in Squid Game zu sein".

Die zweite Staffel von Squid Game wurde bereits 2021 bestätigt, doch nannte Netflix damals noch keinen Release-Zeitraum. Im Jahr 2022 ließ der Hauptdarsteller Lee Jung-jae verlauten, dass die zweite Staffel in einem "größeren Maßstab" produziert werden soll, sodass es länger bis zur Fertigstellung dauern würde. 2023 wurde dann bekannt gegeben, wie die Besetzung aussehen wird, wobei bisher kaum etwas zur Storyline bekannt wurde.

