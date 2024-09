Die Notwendigkeit der Abregelung von PV-Anlagen

Wie Ihr sicherlich wisst, ist die Abregelung von privaten PV-Anlagen kein vorübergehendes Thema, sondern eine essenzielle Maßnahme zur Sicherstellung der Netzstabilität. Bei Überlastungssituationen oder negativen Strompreisen kann es für die Netzbetreiber notwendig werden, PV-Anlagen automatisch abzuschalten. Dies geschieht mithilfe von Funkrundsteuerung, um eine gezielte Abregelung im Notfall einzuleiten. Voraussetzung dafür ist die Ausstattung aller betriebsbereiten Anlagen mit einem Funkrundsteuerempfänger (FRE).

Lest auch: So findet Ihr die besten PV-Module für Euer Balkonkraftwerk

Der jüngste Stresstest, durchgeführt durch den Netzbetreiber N-Ergie Netz, soll sicherstellen, dass alle PV-Anlagen im Bedarfsfall mit einem zentralen Funksignal abgeregelt werden können. Eine effektive Abregelung kann massive Stromausfälle verhindern, die durch übermäßig eingespeisten Solarstrom in Überlastsituationen verursacht werden könnten. Allerdings zeigt die Testerfahrung, dass diese Maßnahme gesetzlich vorgeschrieben ist – eine Ablehnung durch Anlagenbetreiber ist nicht möglich, wenn sie ihren Vergütungsanspruch behalten wollen.

Stresstest: Die alarmierende Realität

Die Ergebnisse des Tests waren alles andere als beruhigend. Ein erheblicher Teil der getesteten PV-Anlagen reagierte nicht auf die zentralen Steuerbefehle des Netzbetreibers. Dies wirft ernsthafte Fragen zur Stabilität unseres Stromnetzes auf. Wenn die Anlagen in kritischen Situationen nicht abgeregelt werden können, drohen Überlastungen in den Niederspannungs-Verteilnetzknoten – schlimmstenfalls kann das ganze Regionen in die Dunkelheit stürzen.

Die Ursachen für das Versagen der Anlagen sind bisher unbekannt, doch N-Ergie wertet die Testergebnisse noch aus. Was jedoch klar ist: Auch andere Netzbetreiber sollten ähnliche Testverfahren durchführen, um die Sicherheit zu erhöhen. Und als Anlagenbesitzer seid Ihr in der Verantwortung. Das EEG sieht bei unmöglicher Abregelung Strafzahlungen vor – rund 10 Euro pro installierter kW-Leistung. Bei einer 10 kW-Anlage kann das schnell 100 Euro kosten, wenn die Abregelung nicht funktioniert.

Die Erkenntnisse aus diesem Stresstest sollten Euch motivieren, proaktive Maßnahmen zur Wartung und Funktionsfähigkeit Eurer PV-Anlage zu ergreifen. Schließlich ist es nicht nur Eure finanzielle Sicherheit, die auf dem Spiel steht, sondern auch die Stabilität unseres Stromnetzes, von dem wir alle abhängen.