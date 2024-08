Die Social-Media-Landschaft ist einem ständigen Wandel unterzogen, und was gestern noch als veraltet galt, könnte heute wieder im Trend liegen. Facebook, einst das Aushängeschild der Social-Media-Revolution, schien für die jüngere Generation an Attraktivität verloren zu haben. Doch in den vergangenen Monaten zeigen sich interessante Entwicklungen, die die Plattform wieder in den Fokus der Gen Z rücken. Was das für Euch bedeutet, verrät Euch nextpit in diesem Beitrag.