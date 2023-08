Super günstig? Samsung Galaxy S23 + Galaxy Buds 2 und o2-Mega-Tarif!

Nach dem Release des neuen Samsung Galaxy Z Flip 5 (zum Test) und Fold 5 (zum Test) ist der Hersteller wieder in aller Munde. Doch auch schon zu Beginn des Jahres erschien mit dem Samsung Galaxy S23 ein echter Kracher auf dem Smartphone-Markt und jetzt bekommt Ihr das Flaggschiff mit passendem Handytarif bei Sparhandy für gerade einmal 34,99 Euro monatlich.

Vor allem das Display des Samsung Galaxy S23 ist ein wahrer Augenschmaus und fasst eine Bilddiagonale von 6,1 Zoll. Dabei kann es auf bis zu 1.750 Nits aufhellen, verfügt allerdings nicht über LTPO, wie beispielsweise das S23 Ultra (zum Test). Auch die Performance lässt dank Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor keine Wünsche offen und arbeitet mit 8 GB LPDDR5X-RAM und 128 GB internem Gerätespeicher auf Höchstleistungen.

Das Samsung-Galaxy-S23-Trio erhält wohl in Kürze ein Kamera-Update mit neuen Funktionen. / © NextPit

Die Kamera ist auch in diesem Jahr wieder eines der Hauptargumente des Herstellers gewesen und so findet sich neben der 50-MP-Hauptkamera auch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10-MP-Telekamera, die das Setup abrundet. Gerade die Bildverarbeitung ist hier besonders spannend. Auch der Akku hat im Vergleich zum Vorgängermodell noch einmal zugelegt. Wollt Ihr mehr zum Smartphone, schaut am besten in den nextpit-Test zum Samsung Galaxy S23.

Der Sparhandy-Deal im Überblick

Neben dem Smartphone bekommt Ihr noch die Samsung Galaxy Buds 2 (zum Test) als gratis Geschenk obendrauf. Außerdem schließt Ihr einen Handyvertrag im 5G-Netz der Telefónica ab. Dabei handelt es sich um den o2 Mobile M Boost, bei dem Ihr satte 50 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Dieses steigert sich darüber hinaus um 5 GB jedes Jahr, ohne dass Ihr etwas dazu zahlen müsst. Preislich müsst Ihr hier mit 34,99 Euro im Monat rechnen.

Sparhandy-Deal-Übersicht Eigenschaft Sparhandy-Deal Tarif o2 Mobile M Boost Datenvolumen 50 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Tarifkosten 34,99 Euro Einmalige Gerätekosten 49,95 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten 934,69 Euro Wechselbonus 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy S23 – 665,00 Euro Samsung Galaxy Buds 2 – 84,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 3,57 Euro Zum Angebot*

Der Tarif kostet Euch effektiv 3,57 Euro zusätzlich im Monat. Da Ihr für das S23 bereits mit 665 Euro rechnen müsstet und die In-Ear-Kopfhörer ebenfalls mit 84 Euro zu Buche schlagen. Zudem gibt es einen Wechselbonus über 100 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Der Effektivpreis für den Tarif ist also durchaus sehr spannend.

Seid Ihr bereits länger auf der Suche nach einem guten Deal zum Samsung Galaxy S23, solltet Ihr unbedingt bei Sparhandy vorbeischauen. Vor allem Vielsurfer und Sparfüchse dürften hier auf Ihre Kosten kommen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kennt Ihr Sparhandy bereits? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!