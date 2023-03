Telekom-Kracher: 20 GB Datenvolumen nur 9,99 Euro bei Freenet!

Abseits der Frühlingsangebote von Amazon bleibt die Deal-Welt natürlich nicht stehen und so wäre uns fast ein wirklicher Tarif-Kracher entgangen. Bei Freenet könnt Ihr gerade einen Handytarif mit 20 GB Datenvolumen im Telekom-Netz abschließen und zahlt hierfür gerade einmal 9,99 Euro im Monat. Zusätzlich erlässt Euch der Anbieter sogar noch die Anschlussgebühr. Ob sich das Telekom-Angebot lohnt oder Ihr besser die Finger davon lassen solltet, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Zugegeben, die gerade laufenden Amazon-Deal-Tage übernehmen gerade nicht nur NextPit, sondern das gesamte Netz. Allerdings erhaltet Ihr beim größten Versandhaus keine Mobilfunktarife. Umso besser also, dass Ihr gerade bei Freenet einen günstigen Handytarif im Netz der Telekom abschließen könnt. Gerade einmal 9,99 Euro im Monat müsst Ihr hier an den Anbieter zahlen.

Affiliate Angebot green LTE 20 GB Telekom-Netz | 20 GB Datenvolumen | Bis zu 25 MBit/s | Kein Anschlusspreis | eSIM möglich | 2 Multicards möglich

Wie bei Freenet üblich, handelt es sich hierbei um einen sogenannten Discount-Tarif. Ihr erhaltet ordentliches Datenvolumen in einem der besten deutschen Netze, müsst dafür allerdings eine geringe Bandbreite und fehlendes 5G in Kauf nehmen. Genauso ist es auch bei dem hier angebotenen "green LTE 20 GB". Mit einer Bandbreite von maximal 25 MBit/s solltet Ihr besser auf das Binge-Watching der "Herr der Ringe"-Trilogie verzichten, auch wenn Ihr damit noch problemlos surfen und YouTube schauen könnt.

Lohnt sich das Freenet-Angebot für Euch?

Sind Euch diese beiden Aspekte nicht so wichtig, erhaltet Ihr hier ein wirklich spannendes Angebot. Ihr befindet Euch im 4G-Netz der Telekom und könnt monatlich bis zu 20 GB Datenvolumen verbrauchen. Dafür zahlt Ihr 9,99 Euro und mit einer SMS an die 8362 nach Aktivierung Eures neuen Tarifes erstattet Euch Freenet sogar noch die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro zurück. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, den Tarif als eSIM zu nutzen und bis zu zwei Multicards zu bestellen, um das Datenvolumen gemeinsam mit Eurer Familie aufzubrauchen.

Freenet-Übersicht Eigenschaft Freenet-Deal Netz Telekom-Netz Datenvolumen 20 GB Bandbreite Max. 25 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 Euro Anschlusspreis 39,99 Euro ; wird erstattet Besonderheit Bis zu zwei Multicards und eSIM möglich Gesamtkosten 239,76 Euro Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten zahlt Ihr hier gerade einmal 239,76 Euro für einen guten Mobilfunktarif. Hierbei erwarten Euch auch keine versteckten Kosten oder irgendwelche Kostenfallen. Ihr solltet jedoch darauf achten, dass Ihr nach Ablauf der zweijährigen Frist den regulären monatlichen Preis in Höhe von 36,99 Euro zahlen müsst. Die Kündigungsfrist von einem Monat zum Laufzeitende solltet Ihr also besser einhalten.

Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Tarif im Top-Telekom-Netz, seid Ihr mit diesem Deal fündig geworden. Satte 20 GB Datenvolumen runden das Paket hier noch ab. Könnt Ihr nicht auf 5G verzichten oder wollt eine größere Download-Bandbreite, solltet Ihr allerdings lieber in unserer großen Telekom-Übersicht vorbeischauen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Denkt Ihr, das Angebot lohnt sich oder greift Ihr lieber direkt zu Telekom-Deals? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!