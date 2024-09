Wollt Ihr Euer Smartphone frisch halten? Wie wäre es, neue Apps auszuprobieren, die etwas anderes bieten? Egal, ob es sich um ein neues Spiel oder eine Produktivitäts-App handelt, wir haben eine Liste mit fünf Apps und Spielen zusammengestellt, die wir persönlich sowohl auf Android- als auch auf iOS-Plattformen getestet haben. Alles, was unsere Mindestanforderungen nicht erfüllt, kommt nicht in die engere Wahl.

Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie es sich anfühlt, eine Burg zu besitzen? Mit The Elder Scrolls braucht Ihr Euch nicht mehr zu wundern: Schlösser. Wenn Euch Eure Privatsphäre wichtig ist, dann ist Startpage - Private Browser genau das Richtige für Euch. Sucht Ihr nach einer einfachen Möglichkeit, Eure Flüssigkeitszufuhr mit einem Klick zu verfolgen? Waterllama ist genau das Richtige für Euch. Mit Microsoft Designer könnt Ihr im Handumdrehen ein paar schicke Fotos zaubern. Android-Nutzer können Notes ausprobieren: Notepad, eine einfache, aber effektive App, mit der Ihr Euch Notizen machen könnt.

Jede dieser Apps wurde von unseren Redakteuren sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie frei von schädlichen Mikrotransaktionen und lästiger Werbung sind. Wenn Ihr komplett kostenlose Apps und Spiele bevorzugt, schaut Euch unseren Artikel "Kostenlose Apps der Woche" an, der zweimal pro Woche erscheint.

The Elder Scrolls: Schlösser (Android & iOS)

Ein Schloss zu verwalten ist keine Kleinigkeit, und The Elder Scrolls: Castles bietet mit seiner Burgverwaltungssimulation einen neuen Ansatz für das Gameplay. Anders als in den üblichen Rollenspielen der The Elder Scrolls-Reihe liegt der Schwerpunkt dieses Spiels auf dem Bau und der Verwaltung Eurer Burg, während Ihr Euch auf Quests begebt, um Beute und Erfahrung zu sammeln.

Bei der Verwaltung Eurer Untertanen hätte ich mir gewünscht, dass es eine Option gibt, Unruhestifter zu verbannen oder sogar hinzurichten, vor allem wenn sie mit internen Verschwörungen konfrontiert sind. Die Alternative ist, sie auf gefährliche Missionen zu schicken, aber das ist nicht so befriedigend.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,99 € - 19,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Egal, ob Ihr Spaß an strategischem Management, Inneneinrichtung oder dem Umgang mit den verschiedenen Völkern in Eurer Burg habt, dieses Spiel hat für jeden etwas zu bieten. Die Konflikte zu lösen und den Frieden zu erhalten, auch wenn er erzwungen ist, ist Teil der Herausforderung - und macht Spaß.

Ladet The Elder Scrolls: Castles aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Wasser-Tracker Waterllama (iOS & Apple Watch)

App-Vorschlag von Camila Rinaldi

Ich war auf der Suche nach einer einfachen und zuverlässigen Möglichkeit, meinen Wasserkonsum mit meinen Gesundheits-Apps zu synchronisieren, und da Flüssigkeitszufuhr der Schlüssel zu jeder Fitnessroutine ist, war Waterllama die perfekte Lösung.

Kurz gesagt, mit iOS 18 könnt Ihr die Wasseraufnahme direkt im Kontrollzentrum des iPhones eingeben. Auch andere Getränke wie Kaffee, Proteinshakes, Tee und sogar Alkohol wie Wein und Bier werden erfasst. Wenn Ihr eine Apple Watch nutzt, ist es sogar noch einfacher, Eure Trinkmenge direkt am Handgelenk zu erfassen.

Wenn es Euch wie mir geht, werdet ihr es zu schätzen wissen, dass die Health App die Daten des Wassertrackers mit anderen intelligenten Geräten wie dem Whoop 4.0 (Test) synchronisiert.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 24,99 €) / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Euer iPhone und Eure Apple Watch sind wahrscheinlich den ganzen Tag bei Euch, also nutzt sie, indem Ihr mit diesem Wasser-Tracker einen kompletten Überblick über Eure Flüssigkeitszufuhr habt. / © nextpit

Waterllama ist kostenlos, aber für viele Funktionen ist ein Abonnement erforderlich. Wer die Premium-Optionen ausprobieren möchte, kann die App 7 Tage lang kostenlos testen. Ich bin beeindruckt von den zahlreichen Funktionen und den lehrreichen Inhalten darüber, wie sich verschiedene Getränke auf den Flüssigkeitshaushalt auswirken.

Ladet Wassertracker Waterllama aus dem Apple App Store herunter.

Startpage - Privater Browser (Android & iOS)

Startpage ist ein neuer Konkurrent im Bereich des mobilen Browsens und bezeichnet sich selbst als Private Browser. Er fühlt sich leicht und einfach an, ähnlich wie Chrome, als es auf den Markt kam. Startpage schützt jede Suche und löscht jedes Mal persönliche Daten und IP-Adressen.

Eine herausragende Funktion ist die anonyme Ansicht, mit der ihr Websites besuchen und Suchergebnisse sehen könnt, ohne Euren Standort, Eure IP oder DNS zu verraten. Ihr könnt unbesorgt mehrere private Tabs öffnen und verwalten.

Und das Beste daran? Keine gezielte Werbung. Die Nutzung von Startpage fühlt sich an wie eine Rückkehr in die einfacheren, werbefreien Tage des Internets.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Startpage hilft Euch beim sicheren Surfen. Hoffen wir, dass es in den nächsten Jahren nicht von seiner ursprünglichen Mission abweicht! / © nextpit

Ich denke, eine längerfristige Nutzung von Startpage wäre nur fair, um zu beurteilen, wie gut diese App in Bezug auf den Datenschutz ist. Bis jetzt hat die Zeit, die ich damit verbracht habe, ausgereicht, um die App auf meinem Smartphone zu behalten, was ich sonst nur selten tue.

Ladet Startpage - Private Browser aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Microsoft Designer (Android & iOS)

KI ist überall, und Microsoft hinkt nicht hinterher. Mit Microsoft Designer könnt Ihr Eurer Kreativität freien Lauf lassen und mit Hilfe von KI - genauer gesagt generativer KI - so ziemlich alles entwerfen. Mit diesem Tool könnt Ihr atemberaubende Designs direkt auf Eurem Handy erstellen, egal ob es sich um personalisierte Geburtstagskarten, Urlaubsgrüße oder individuelle Hintergrundbilder handelt.

Ihr könnt sogar Eure Chats mit einzigartigen Stickern verschönern oder KI-Funktionen wie das Entfernen unerwünschter Objekte, das Verwischen von Hintergründen und die Größenänderung von Bildern für soziale Medien nutzen.

Ich habe zum Beispiel die Eingabeaufforderung "Zyklop feuert in einem Wald eine optische Explosion ab" verwendet. Von vier Ergebnissen zeigten drei den Zyklopen mit einer Pistole, aber das vierte war richtig.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 99,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Generative KI schlägt wieder zu, mit Microsoft Designer. / © nextpit

Insgesamt ist dies eine ziemlich umfassende App. Je größer die Anzeigefläche auf Eurem Gerät ist, desto einfacher ist sie zu bedienen. Das ist nur logisch. Ich fand die generative Löschfunktion nicht ganz zufriedenstellend, und manchmal ist es schwer zu erkennen, was ausgewählt ist und was nicht, wenn man die KI-Objektauswahl verwendet. Vielleicht werden solche Macken in Zukunft ausgebügelt.

Ladet Microsoft Designer aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Notizen: Notepad (Android)

Ich weiß, Notizen-Apps gibt es wie Sand am Meer, aber hier ist eine weitere, die genau das Richtige für Euch sein könnte, wenn Ihr noch auf der Suche nach der "perfekten" Notizen-App für Android seid. Notizen: Notepad ist einfach zu bedienen, da es sich um einen leichtgewichtigen Download handelt, der fast sofort startet. Damit könnt Ihr Eure Gedanken in Form von Notizen notieren, wo immer Ihr seid, und auch Bilder einfügen, um sie besser zu speichern.

Außerdem könnt Ihr eine praktisch unbegrenzte Anzahl von Kategorien anlegen, damit Ihr Eure Notizen besser organisieren könnt. Was mir an dieser App gefällt, ist, dass Ihr für ausgewählte Notizen ein Passwort oder eine biometrische Sicherheitsoption aktivieren könnt. Auf diese Weise kann ich verhindern, dass neugierige Blicke meine privatesten Gedanken und vielleicht sogar Passwörter sehen, falls ich mein Handy verliere.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Hier ist eine schnörkellose Notizblock-App für Android-Nutzer. / © nextpit

Diese App unterstützt auch Emojis. Wenn Ihr also nicht mehr wisst, was Ihr sagen wollt, oder etwas schneller und sparsamer sagen wollt, werft einfach ein paar Emojis ein. Wenn Ihr Eure Gedanken nur mit Emojis ausdrücken könntet, wäre das schon eine tolle Leistung!

Ladet Notes: Notepad aus dem Google Play Store herunter.

Ehe Ihr Euch verseht, ist das Ende der Top 5 Apps der Woche gekommen. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass die Liste gut genug ist, um Euer Smartphone zu schmücken. Nächste Woche gibt es eine weitere Liste mit fünf Apps und Spielen.