Mit diesen Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche seid Ihr wieder im Spiel

Bitte beachtet, dass sich dieser Artikel von unserer zweiwöchentlichen Ausgabe der "Free Apps of the Week" unterscheidet. Wir lesen nicht nur über diese Apps, sondern testen sie gründlich, indem wir sie einzeln herunterladen und installieren. Außerdem nehmen wir jede App genau unter die Lupe, um sicherzustellen, dass sie keine unerwünschten In-App-Käufe oder heimtückische Datenerfassungspraktiken enthält, die unsere Privatsphäre gefährden.

Dieser Artikel wird wöchentlich veröffentlicht. Ihr könnt also jederzeit in unseren vorherigen "Top 5 Apps"-Artikeln nachsehen, ob Ihr etwas verpasst habt. Diese Woche haben wir ein rührendes Spiel für Euch, das in einer zerstörten Welt spielt und das Ihr nicht verpassen solltet. Hier sind unsere Top-Tipps für diese Woche!

Artifact (Android und iOS)

Meine erste Empfehlung für diese Woche ist die nachrichtenbasierte App Artifact. Normalerweise schreibe ich euch nicht vor, wo Ihr Euch über eure Lieblingsthemen informiert, aber dieses Mal muss ich eine Ausnahme machen. Da ich in letzter Zeit Probleme mit Twitter hatte, habe ich mich an Artifact gewandt, nachdem ich einen Artikel darüber in der Financial Times gelesen habe. Diese App, die von den Machern von Instagram entwickelt wurde, ist neu auf dem Markt und soll Twitter als Nachrichtenplattform Konkurrenz machen, die gegen die Verbreitung im Internet ankämpft.

Ich fand das Layout der App schön gestaltet und das Beste (bisher) ist, dass ich keinen Account erstellen muss, um darauf zuzugreifen. Wenn Ihr ein Konto erstellt, könnt Ihr jedoch Euren Feed und Eure Vorlieben besser auf Euch abstimmen. Mit der App könnt Ihr auch Eure eigenen Abonnements hinzufügen, sodass Ihr Euch nicht mehr bei Diensten anmelden müsst. Eine weitere Funktion, die ich schätze, ist, dass die App mehrere Perspektiven auf eine bestimmte Geschichte bietet. Derzeit ist Artifact nur auf Englisch verfügbar.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich

Artifact ermöglicht es euch, verschiedene Perspektiven zu einem bestimmten Thema aus unterschiedlichen Quellen zu lesen. / © NextPit

Ladet Artifact aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Noterly: einfache Erinnerungen (Android)

Vor zwei Wochen habe ich die App Memori Note empfohlen und es scheint, als hätte ich eine Vorliebe für Apps zum Notizen machen. Kürzlich bin ich über die App Noterly gestolpert und ich muss zugeben, dass sie eine echte Bereicherung für mich ist. Wenn Ihr unkomplizierte Erinnerungen für Aufgaben braucht, die Ihr regelmäßig erledigt, ist Noterly die perfekte Lösung. Die App arbeitet mit einem Benachrichtigungssystem und schickt euch ein paar Stunden vor Eurem Abgabetermin Erinnerungen, damit Ihr den Überblick über Eure Aufgaben behaltet.

Die App hat eine einfache Benutzeroberfläche und nutzt ein Farbleitsystem, um Notizen und Erinnerungen zu organisieren. Die Sicherheitsplattform Exodus berichtet, dass die App über zwei Analyse-Tracker und 11 Berechtigungen verfügt, obwohl es keinen Hinweis darauf gibt, dass eine davon als "gefährlich" oder "besonders" eingestuft ist. Obwohl Noterly erst im Januar veröffentlicht wurde, hat es bereits über 1000 Downloads erhalten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich

Noterly bietet eine einfache und aufgeräumte Benutzeroberfläche und sorgt für die rechtzeitige Erledigung von Aufgaben, indem es Benachrichtigungen an Euer Handy sendet. / © NextPit

Ladet Noterly: simple reminders aus dem Google Play Store herunter.

Heark - Aufnehmen und Transkribieren (Android)

Für Nicht-Google-Pixel-Nutzer:innen, die eine App suchen, mit der sie Audios aufnehmen und transkribieren können, ist Heark eine ausgezeichnete Wahl. Obwohl die App erst vor kurzem veröffentlicht wurde und erst etwas mehr als 500 Downloads hat, leistet sie bei der Audiotranskription hervorragende Arbeit. Die Suchfunktion macht es außerdem einfach, bestimmte Teile von Interviews zu finden. Obwohl die Benutzeroberfläche nicht meine persönliche Vorliebe ist, ist es relativ einfach zu navigieren und Funktionen, Dateien und Ordner zu identifizieren.

Interessanterweise kann sie mehrere Sprachen erkennen und genau in die Aufnahmezeitleiste übersetzen, was für mich recht unerwartet war. Laut Google Play Store gibt es eine einwöchige kostenlose Testversion, nach der ein Abonnement für die unbegrenzte Nutzung erforderlich ist. Aber auch ohne Abonnement können die Nutzer:innen über die Web-UI auf die Audiodaten und den transkribierten Text zugreifen und diesen verwalten.

Was den Datenschutz angeht, so versichert der Entwickler, dass die App keine Nutzerdaten an andere Unternehmen weitergibt und dass die Nutzer:innen ihre Daten auf Wunsch löschen lassen können. Ich persönlich empfehle diese App für die Aufzeichnung von Besprechungen und sogar für die Aufzeichnung von Traumsitzungen. Denn ein Freund hatte mich nach einem speziellen Tool gefragt und diese App scheint eine hervorragende Option zu sein.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($10,99 - $109,99 pro Artikel) / Konto: Erforderlich

Für Euer nächstes wichtiges Meeting könnt Ihr Heark Audio Transcription nutzen, um es aufzuzeichnen und einen durchsuchbaren Index zu erstellen. / © NextPit

Ladet Heark - Record and Transcribe aus dem Google Play Store herunter.

Dime - Budgets und Ausgaben (iOS)

Ich habe viel Zeit damit verbracht, nach einer Finanzmanagement-App zu suchen, die meinen Bedürfnissen entspricht. Obwohl ich Finanzguru und Spendee ausprobiert habe, fand ich beide zu komplex, was mich davon abgehalten hat sie zu benutzen. Als praktisch veranlagter Mensch habe ich mich in Dime verliebt, weil die Oberfläche so benutzerfreundlich ist und es so viele Filter gibt. Außerdem kann ich Notizen an meine Ausgaben anhängen und sie so leicht über die Suchleiste finden.

Rafael Soh, der Entwickler dieser App, ist über Reddit leicht zu erreichen und scheint die App ständig zu verbessern. Was diese App noch besser macht, ist, dass sie "100 Prozent kostenlos für immer" ist und keine Paywalls oder Werbung enthält. Trotzdem können die Nutzer ihre Wertschätzung zeigen, indem sie dem Entwickler ein Trinkgeld geben. Mit dieser App können die Nutzer zukünftige Ausgaben planen und Budgets im Voraus erstellen. Zudem können sie ihre Daten mit einer biometrischen Authentifizierung schützen. Obendrein hält sich der Entwickler an die Richtlinien des Apple Stores und sammelt keine Daten über die App.

Preis: Kostenlos /Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (Ihr könnt dem Entwickler ein Trinkgeld von $4,48 bis $10,98 geben) / Konto: Nicht erforderlich

Dime ist ein unkompliziertes und benutzerfreundliches Tool, das den Nutzern hilft, Ihr finanzielles Leben zu planen und den Überblick über Ihr Geld zu behalten. / © NextPit

Dime - Budgets und Ausgaben herunterladen aus dem Apple App Store herunter.

Sackboy Ultimate (Android & iOS)

Der Spielvorschlag dieser Woche kommt von meinem Kollegen Rubens Eishima.

Nach zwei Wochen mit düsteren und fast philosophischen Vorschlägen in der Spiele-Rubrik ist der Vorschlag dieser Woche ein lässiges und fröhliches Jump ’n’ Run Game. Sackboy Ultimate ist ein neuer Teil des PlayStation-Franchise, exklusiv für Handys.

Während Run Sackboy eine traditionelle Side-Scroller-Action im Stil von Run Mario Run bietet, wird Sackboy Ultimate im traditionellen vertikalen Scrolling präsentiert, ähnlich wie bei Blockbustern wie Subway Surfers und Sonic Dash.

Genug der Vergleiche. Sackboy Ultimate ist ein fast traditioneller Endlos-Runner mit der für ihn typischen niedlichen Woll-Grafik. Anstatt zu versuchen, solange zu rennen, bis Ihr sterbt (oder müde werdet oder keine wiederbelebenden Gegenstände mehr habt), kämpft Ihr darum, einen Highscore zu knacken. Durch Rutschen und Springen sammelt Ihr farbige Kugeln und besondere Gegenstände ein, um Belohnungen und kosmetische Gegenstände zu erhalten, mit denen Ihr Sackboy individuell gestalten könnt.

Sackboy Ultimate bietet In-App-Käufe, um zusätzliche Gegenstände freizuschalten. Aber die Menge an Ausrüstung die Ihr am Anfang bekommt, scheint für einen wilden Ritt genug zu sein. Wer den Stil seines Charakters verändern möchte, hat jedoch viele Möglichkeiten einen einzigartigen Sackboy zu kreieren.