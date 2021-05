Top 5 Apps der Woche: Auto-Reply für WhatsApp und der Mitte-Finder

Wie an jedem Wochenende stellen wir Euch neben kostenlosen Apps auch eine Auswahl kurierter Empfehlungen vor. In unseren Top 5 Apps findet Ihr diese Woche eine Auto-Reply-Funktion für WhatsApp. Darüber hinaus gibt's einen praktischen Mitte-Finder für Treffen in der Stadt und weitere Tipps.

Jede Woche probiere ich Apps und Mobile Games auf, wenn ich Testgeräte und mein eigenes Handy in den Fingern ab. Meine Top 5 der besten Apps stelle ich jeden Sonntag vor und verzichte dabei auf Datenfallen oder Kostenfallen mit sauteuren Mikrotransaktionen. Zu meinen eigenen Empfehlungen füge ich auch Tipps aus der französischen NextPit-Community hinzu.

Habt Ihr auch Tipps für mich? Dann schreibt es einfach in die Kommentare unter diesem Artikel und ich schaue mir die Anwendung nächste Woche einmal an. Jetzt aber zu den Top 5 Apps der Kalenderwoche 21.

Skippy

Skippy ist eine Anwendung, die behauptet, "Überspringen"-Tasten automatisch für Euch drücken zu können. Sobald also eine Schaltfläche zum Überspringen einer Werbung, wie es zum Beispiel auf YouTube üblich ist, "drückt" die Anwendung darauf und überspringt die Werbung, ohne dass Ihr etwas tun müsst. Anzeigen überspringen, bevor Countdowns abgelaufen sind, ist leider nicht möglich.

Die App muss als Bildschirmrekorder freigeschaltet werden, um zu funktionieren. Skippy braucht also die ziemlich invasive Erlaubnis, auf Euren Bildschirminhalt zuzugreifen und Aktionen durchführen zu dürfen. Die Art von Berechtigungen, die ich einem wenig bekannten Entwickler normalerweise nie gewähren würde. Aber die Datenschutzerklärung versichert schwarz auf weiß, dass keine Daten verschickt werden und dass alle Operationen lokal durchgeführt werden.

Skippy erfordert eine sehr aufdringliche Autorisierung / © NextPit

Preis: Kostenlos / Werbung? Nein / In-App-Käufe? Nein / Konto: Nicht erforderlich

Ihr könnt Skippy aus dem Google Play Store herunterladen.

Is it time yet?

"Is it time yet?" ist eine Produktivitäts-App, die Eure anstehenden Google-Kalender-Ereignisse als Countdown anzeigt. Google Calendar sendet Euch zwar bereits vor einem Termin Erinnerungen, aber hier habt Ihr jederzeit einen Überblick, um besser planen zu können.

Ich finde die App ziemlich praktisch! Denn für mich ist es viel praktischer, zu wissen, wie viel Zeit ich beispielsweise vor einem Meeting noch habe. So kann ich besser einplanen, wann ich einen Artikel schreiben kann, statt zu wissen, um wie viel Uhr das Meeting startet. Die App ist kostenlos, enthält aber Werbung, die man mit dem einmaligen Kauf von 4,79 € loswerden kann. Ja, ich gebe zu: Das ist ziemlich teuer.

Die Countdowns können auch stressig werden, daher solltet Ihr diese App sparsam verwenden! / © NextPit

Preis: kostenlos / Werbung? Ja / In-App-Käufe? Ja: 4,79 € / Konto? Google erforderlich

Ihr könnt "Is it time yet?" aus dem Google Play Store herunterladen.

Watomatic

Erinnert Ihr Euch noch an die berühmten neuen WhatsApp-AGB, die fast katastrophale Folgen für unsere Privatsphäre hatten und über die niemand mehr spricht, seit sie am 15. Mai in Kraft getreten sind?

Nun, wenn Ihr noch nicht zu einer WhatsApp-Alternative weitergezogen seid, ist Watomatic ein cooler Tipp für Euch! Mit dieser Anwendung, die ich durch die Community entdeckt habe, könnt Ihr automatische Antworten für WhatsApp und den Facebook Messenger einrichten.

Jedes Mal, wenn Euch also einer Eurer Kontakte auf WhatsApp eine Nachricht über diesen Messenger schickt, könnt Ihr ihm automatisch eine Antwort schicken. So könnt Ihr ihm auch erklären, dass Ihr jetzt auf Signal, Telegram oder Threema zu finden seid.

Preis? Kostenlos / Werbung? Nein / In-App-Käufe? Nein / Konto: WhatsApp-Konto

Lasst alle Eure Kontakte wissen, dass Ihr WhatsApp verlassen habt! / © NextPit

Ihr könnt die Watomatic-App aus dem Google Play Store herunterladen.

LinkMe

"Hey Antoine, möchtest du das Redmi Note 9T für deinen Test bei mir abholen, wir wohnen ja nicht allzu weit voneinander entfernt!" Hätte ich LinkMe gehabt, als Ben mir vor ein paar Monaten diese krasse Lüge geschrieben hat, hätte ich mir eine Wanderung durch Berlin in der Eiseskälte sparen können.

LinkMe ist eine Karten-App, die Orte, Cafés, Restaurants usw. findet, die sich auf halbem Weg zwischen Euch und einer anderen Person befinden. Gebt einfach die beiden Standorte ein und die App zeigt Euch je nach Wahl mehrere Sehenswürdigkeiten in einem Radius von 1 bis 10 km an.

Preis? Kostenlos / Werbung? Nein / In-App-Käufe? Nein / Konto: Keins

Nein, ich habe meine Adresse nicht verraten / © NextPit

Ihr könnt die LinkMe-App aus dem Google Play Store herunterladen!

Clubhouse für Android (Scherz) Rip Them Off!

Rip Them Off ist ein Spiel, das ursprünglich für den PC veröffentlicht wurde. Es ist ein Tower-Defense- und Management-Spiel, in dem Ihr Läden und Geschäfte in der Stadt einrichten und dabei Euren Gewinn maximieren müsst. Dabei müsst Ihr so viele Kunden anlocken, wie möglich.

Konkret befindet Ihr Euch in einem Diorama, in dem sich die Bewohner linear und konstant in eine oder mehrere Richtungen bewegen. Ihr müsst Eure Ausgaben daher gut verwalten und Eure Geschäfte und deren Standorte sorgfältig auswählen.

Die "jazzige" Atmosphäre und die sehr schicke Grafik haben mich echt begeistert. Wenn Ihr ein Fan von zugänglichen Managementspielen seid, die nicht allzu anspruchsvoll sind, empfehle ich Euch Rip Them Off echt.