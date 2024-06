Google-Smartphones galten bislang als günstige Android-Variante mit einer ausgezeichneten Kamera, einer guten Leistung im Alltag und einem hellen und schnellen Display. Mit der Pixel-8-Serie hat Google allerdings ordentlich an der Preisschraube gedreht, wodurch die Smartphones nicht mehr unbedingt als kostengünstige Alternative durchgehen dürften. Bei MediaMarkt bekommt Ihr jetzt allerdings ein spannendes Tarifangebot mit einer Pixel Watch 2 (Test) und passendem Mobilfunkvertrag im O2- oder Vodafone-Netz.

Eines der besten Smartphones unter 600 Euro?

In unserem Test zum Google Pixel 8 konnten wir dem Smartphone nur 4,5 von fünf möglichen Sternen geben. Der Grund lag einfach am hohen Einstiegspreis für das Smartphone. Denn ansonsten erwarten Euch hier eine ausgezeichnete Kamera, ein Tensor G3 mit 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher sowie ein heller 120-Hertz-OLED-Bildschirm.

Das Fotomodul des Google Pixel 8 besteht aus einem neuen 50-MP-Sensor und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera. / © nextpit

Zusätzlich verspricht Google 7 Jahre lang Android- und Sicherheitsupdates und kann beim Pixel 8 mit einer mehr als ausreichenden Akkulaufzeit punkten. Im Juni 2024 hat sich auch der Preis relativiert und so bekommt Ihr das Smartphone schon für rund 570 Euro. Die Aufladezeit des Pixel 8 ist allerdings nach wie vor ein kleiner Wehrmutstropfen.

Das MediaMarkt-Angebot im Tarif-Check

Wie bereits erwähnt, habt Ihr die Möglichkeit, einen von zwei Tarifen auszuwählen. Beide Varianten kosten Euch 24,99 Euro monatlich sowie 19 Euro einmalig für die Geräte. Hier kommen noch einmal 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises und 4,95 Euro für den Versand hinzu. Bei den Tarifen habt Ihr die Wahl zwischen dem O2 Basic 25 und dem Vodafone Green LTE. Ersterer bietet Euch 30 GB Datenvolumen im 4G-Netz des Providers mit einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit pro Sekunde.

Entscheidet Ihr Euch jedoch für die Vodafone-Variante, erhaltet Ihr 35 GB Datenvolumen und ebenfalls 50 MBit pro Sekunde im Download. Passend zur EM 2024 bekommt Ihr dank einer Aktion eine kostenlose 5G-Option geboten und erhaltet 50 Euro Wechselbonus. Was das genau bedeutet, könnt Ihr im nachfolgenden Tarif-Check sehen.

o2 Basic 25 Vodafone Green LTE 35 GB Aktion Datenvolumen 30 GB 35 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 4G/LTE 4G/LTE mit kostenloser 5G-Option Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 24,99 € 24,99 € Einmalige Gesamtkosten 63,94 € 63,94 € Gesamtkosten (24 Monate) 663,70 € 663,70 € Wechselbonus - 50,00 € Reguläre Gerätekosten Google Pixel 8 — 544,99 €

Google Pixel Watch 2 — 289,99 € Google Pixel 8 — 544,99 €

Google Pixel Watch 2 — 289,99 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 7,14 € ~ 9,22 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Lohnt sich der Deal zum Google Pixel 8?

Durch die Zugabe der Pixel Watch 2 könnt Ihr hier richtig sparen. Das Google Pixel 8 kostet Euch derzeit mindestens 544,99 Euro im Netz. MediaMarkt verlangt insgesamt nach 24 Monaten 663,70 Euro. Die Smartwatch kostet im Handel 289,99 Euro. Dadurch spart Ihr effektiv bei der O2-Version 7,14 Euro und bei der Vodafone-Variante 9,22 Euro monatlich – vorausgesetzt, Ihr bringt Eure alte Rufnummer mit.

Habt Ihr das Google Pixel 8 also schon auf Eurer Wunschliste stehen, dürft Ihr diesen Deal auf keinen Fall verpassen. Selbst zum Release des Smartphones gab es kein ähnliches Angebot. Könnt Ihr mit der Pixel Watch 2 nichts anfangen, könnt Ihr sie für rund 200 Euro im Netz ohne Probleme loswerden. Beachtet allerdings, dass das Pixel 8 bereits nach wenigen Tagen bei Euch ist, die Smartwatch allerdings einige Wochen Lieferzeit hat.

Außerdem solltet Ihr Euch wirklich beeilen, da es teilweise nur noch wenige Geräte in verschiedenen Farben zur Auswahl gibt. Möchtet Ihr lieber die Pro-Version des Smartphones, bietet Euch MediaMarkt auch hier zwei spannende Angebote. In Verbindung mit der ersten Generation der Pixel Watch und einem 5G-Tarif im O2- oder Vodafone-Netz zahlt Ihr gerade 34,99 Euro monatlich. Mehr Infos dazu findet Ihr auf der Produktseite in der MediaMarkt-Tarifwelt*.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Pixel 8 oder das Pixel 8 Pro interessanter für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!