Nachdem wir in der letzten Folge der Casa Casi also Johanna zu Gast hatten, knüpfen wir mit unserem Gegenbesuch genau dort wieder an. Und ja, wieder haben wir versucht, diesen weihnachtlichen Spirit ein wenig mit unserer Tech-Leidenschaft zu verknüpfen. Wir sprachen also über Tech-Wünsche, über unsere schönsten, aber auch die verrücktesten Weihnachtsgeschenke, die wir im Technik-Bereich je erhalten haben.

Ich hoffe übrigens inständig, dass Ihr das zu schätzen wisst, dass ich als Redaktions-Grinch gleich zweimal so weihnachtlich unterwegs war! Wie schon beim letzten Mal gibt es auch hier wieder ein Video, das wir in Ingos Ton-Eins-Studio mitgefilmt haben. Lasst uns gerne wissen, ob Ihr in Zukunft öfter Video-Content von uns sehen wollt, oder ob Ihr der Meinung seid, dass ein Radiogesicht wie meins im Audiobereich schon gut aufgehoben ist ;)

Wir – also das ganze Podcast-Team, zu dem neben Johanna und Ingo, Fabi und mir natürlich auch meine lieben Kollegen Ezequiel und Stefan gehören, hoffen, dass Ihr tolle Weihnachtstage verbringen durftet und jetzt ebenso gespannt und vorfreudig aufs neue Jahr blickt. Wir hatten jedenfalls unseren Spaß mit beiden Episoden und möchten uns daher auch noch einmal herzlich bei unserer lieben Podcast-Nachbarin Johanna bedanken und auch bei Ingo, der für überMORGEN die Produktion übernimmt.

Natürlich gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts neben Spotify auch bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der vorigen Podcast-Folgen hören wollt.

Viel Spaß beim Hören, danke fürs Zuhören bei beiden Podcasts – und jetzt kommt bitte alle gut ins neue Jahr! Wir haben nächstes Jahr viel vor und hoffen inständig, dass Ihr sowohl bei überMORGEN als auch in unserer schnuckeligen Tech-WG wieder am Start sein werdet.