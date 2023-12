Ugreen Nexode Pro 160W Ladegerät im Test: Der perfekte Reisebegleiter

Verarbeitungsqualität

Nach dem Test des "Nexode 300W"-Desktop-Ladegeräts war es erfrischend, einen Hochleistungsadapter zu sehen, der noch kompakt genug ist, um in eine Laptoptasche zu passen. Und Ugreen scheint nicht am falschen Ende gespart zu haben, denn das Nexode Pro 160W fühlt sich sehr gut verarbeitet an.

Vorteile:

Ähnliche Größe wie bei Ladegeräten mit einem Anschluss

Nachteile:

Die schöne Oberfläche wird leicht fleckig

Ein bisschen schwer

Hinweis: Wir haben das Ladegerät für Europa getestet, das einen Standard-Eurostecker hat. Das US-Modell hat klappbare Stifte und ist etwas kompakter gebaut.

Das Nexode Pro 160W bietet mehr Leistung, ohne mehr Platz zu beanspruchen. / © nextpit

Mit einer Größe von ca. 70 x 70 x 33 mm für die US-Version (für das EU-Modell addiert ca. 4 cm für den festen Eurostecker) nimmt das Ugreen Nexode Pro 160W ein ähnliches Volumen ein wie das 140-W-Ladegerät von Apple und auch die früheren 100-W- und 140-W-Modelle von Ugreen. Obwohl das Ladegerät kompakt ist, kann es sein, dass es andere Steckdosen in der Nähe blockiert, insbesondere das US-Modell mit seinen klappbaren Zinken.

Obwohl das Ladegerät kompakt ist, ist es etwas schwerer als die Vorgängermodelle. Das ist aber verständlich, denn das Nexode Pro 160W bietet eine höhere Leistung. Ugreen nennt seine neue Stacking-Technologie AirPyra, was wahrscheinlich nicht der beste Zusatz für ein Ladegerät ist, wenn wir berücksichtigen, was die Aus dem Alt-Griechischen stammende Vokabel bedeutet, aber ich schweife ab ...

Das Nexode Pro 160W präsentiert sich im fürs Unternehmen typische gunmetal-graue Finish, das sowohl sehr elegant als auch anfällig für Fingerabdrücke und Fettflecken ist.

Das gunmetalgraue Finish sieht auf Fotos gut aus, bekommt aber Flecken durch Hautfett (oben nicht abgebildet :) ). / © nextpit

Die USB-Anschlüsse des Nexode Pro 160W sind entsprechend ihrer Leistung beschriftet, wobei die beiden oberen USB-C-Anschlüsse für Laptops geeignet sind und die beiden unteren (C und A) für Mobiltelefone und Geräte mit geringerer Leistung. Glücklicherweise ist der USB-A-Anschluss dieses Mal richtig ausgerichtet.