Virenschutz oder Trojanisches Pferd? So schützt Ihr Euch vor Malware

In der heutigen digitalen Landschaft denkt man oft, eine Antivirensoftware sei der Schlüssel zu einem sicheren Online-Erlebnis. Doch was passiert, wenn genau das Gegenteil der Fall ist? Aktuelle Ereignisse in der Cyberwelt zeigen uns, dass die Bedrohungen, die wir vermeiden wollen, oft näher sind, als wir denken. Wenn Ihr an Eurem Schutz interessiert seid, solltet Ihr diesen Artikel von nextpit aufmerksam lesen.

Täuschung durch Antivirensoftware: Die neuen Trojaner

Gerade jetzt müssen insbesondere Kunden von 1&1 und ähnlichen Providern wachsam sein. Aktuell kursieren Phishing-E-Mails, die vorgeben, von 1&1 zu stammen und die Empfänger dazu drängen, eine vermeintlich notwendige Antivirensoftware zu installieren. In diesen Mails wird behauptet, dass zahlreiche Beschwerden zu ihrem E-Mail-Konto eingegangen seien und das Konto binnen 24 Stunden gesperrt wird, wenn Ihr nicht handelt. Der Clou? Ist die Drohung erst einmal ausgesprochen, wird der bereitgestellte Download-Link höchstwahrscheinlich zu einem Trojaner führen, der Eure Daten stiehlt. Anstatt Euer Gerät zu schützen, sichert Ihr Eure digitale Verwundbarkeit.

Ähnlich ergeht es PayPal-Nutzern. In einer anderen Welle von Phishing-Mails wird eine angebliche Zahlung von 962,72 Euro an ein Reiseunternehmen genannt, und die Empfänger werden aufgefordert, auf einen bereitgestellten Link zu klicken, um die Zahlung zu stornieren. Aber Vorsicht: Der Link führt keineswegs zur echten PayPal-Seite, sondern zu einer betrügerischen Kopie, die nur darauf wartet, Eure sensiblen Daten zu erbeuten. Dies könnte nicht nur Euer Geld, sondern auch Eure Identität gefährden.

Phishing-Welle 2024: Wer steht im Fadenkreuz?

Im Jahr 2024 scheint Phishing ein noch größeres Problem zu werden. Die Liste der betroffenen Unternehmen wird immer länger, und wir sehen eine besorgniserregende Tendenz: Die Angriffe konzentrieren sich auf große Unternehmen mit einer hohen Anzahl an Kunden. Dies bedeutet, dass Euer Daten- und Geldschutz potenziell ernsthaft gefährdet ist.

1&1

Comdirect

Commerzbank

Consorsbank

Deutsche Bahn

Deutsche Bank

DHL

Disney+

DKB

FedEx

Hypovereinsbank

ING

IONOS

Klarna

LBB

McAfee

N26

Netflix

PayPal

Postbank

Santander

Schufa

Sparkasse

Targobank

Telekom

TF Bank

VR-Bank

WEB

Seid aufmerksam: Jedes dieser Unternehmen könnte das nächste Ziel sein, und Eure Daten könnten auf dem Spiel stehen.

Was steckt hinter Phishing?

Phishing ist eine äußerst raffinierte und weitverbreitete Betrugsmasche. Wenn wir an Hacker denken, haben wir oft ein Bild von einem Maskierten in einem dunklen Raum vor Augen. Doch in Wirklichkeit kann jeder von uns in die Falle tappen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Cyberkriminelle nutzen einfache, aber effektive Methoden, um an Eure Daten zu gelangen: Eine täuschend echte E-Mail, die vorgibt, von einem vertrauenswürdigen Anbieter zu stammen. Ihr klickt auf einen Link, gebt Eure Daten ein, und die Cyberkriminellen haben gewonnen.

Wie erkennt Ihr Phishing-Mails?

Um Euch zu schützen, solltet Ihr auf die folgenden Warnsignale achten:

Rechtschreib- und Grammatikfehler: Professionelle Unternehmen verwenden in der Regel keine fehlerhaften Texte.

Fragen zur direkten Ansprache: Wurdet Ihr mit Namen angesprochen, oder handelt es sich um eine generische Grußformel?

Die Absenderadresse: Ist sie wirklich von der Firma, für die sie sich ausgibt, oder ist sie verdächtig?

Die URL: Führt der Link zu einer vertrauten Webseite, oder ist die URL unklar und kryptisch?

Zusätzlich empfiehlt sich die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) auf Euren Konten. Diese zweite Sicherheitsstufe verhindert, dass Cyberkriminelle ohne Euer Wissen auf Eure Daten zugreifen können, selbst wenn sie Euer Passwort kennen.

Zusammenfassung und Ausblick

Im digitalen Zeitalter ist Wachsamkeit der Schlüssel zu Eurer Sicherheit. Die Bedrohungen durch Phishing und Malware nehmen stetig zu, und es ist entscheidend, sich der Risiken bewusst zu sein. Schützt Euch proaktiv, indem Ihr auf verdächtige Mails achtet und Eure Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Bleibt informiert und teilt Euer Wissen – zusammen können wir die Cyberkriminalität eindämmen und sicherstellen, dass Eure digitalen Lives nicht in den Händen von Betrügern enden.