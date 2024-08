Passend zum 01. August kommt waipu.tv mit einer spannenden Aktion um die Ecke. Der Streaming-Anbieter bietet Euch nicht nur Perfect Plus für ein Jahr zur Hälfte des Preises an, sondern legt sogar noch 12 Monate Paramount+ obendrauf. Wie viel Ihr hier sparen könnt und für wen sich das Angebot besonders lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

waipu.tv Perfect Plus ein Jahr lang reduziert

Gratis Jahresabonnement zu Paramount+

Nur begrenzt Verfügbar