Wear OS 4.0 wird verteilt: Killerfeature ist unterwegs!

Google hat mit dem Rollout von Wear OS 4.0 begonnen

Ich bin einmal so forsch und stelle die Vermutung in den Raum, dass unter den nextpit-Lesern nur ein geringer Anteil stolze Besitzer einer Google Pixel Watch (Test) sind. Dennoch ist nach dem Release der Pixel Watch 2 (Test) – welche von Hause aus bereits Wear OS 4.0 vorinstalliert hat – die erste Google-Uhr der Profiteur des inzwischen gestarteten Rollout von Wear OS 4.0 (TWD4.2301005.002). Noch!

Denn das Update wurde jetzt auch anderen OEM-Partnern wie Samsung, Mobvoi und Fossil zur Verfügung gestellt, sodass auch hier in Kürze ein Update zu erwarten ist. Das ist auch dringend nötig, denn seit Jahren ärgern sich Besitzer einer Wear-OS-Smartwatch bei einem Wechsel Ihres Smartphones oder einer neueren Uhr, über den Verlust der Daten. Und so verkündet Mountain View aktuell, dass unter anderem jetzt die Funktionen Backup und Watch Transfer Bestandteil des Updates sind.

Darauf haben wir gewartet!

Watch Transfer bedeutet in dem Fall nichts anderes, als dass Ihr bei einem Smartphone-Wechsel nicht mehr Eure Smartwatch bei der Einrichtung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müsst. So wurden beispielsweise in der Vergangenheit liebevoll erstellte Watchfaces (Zifferblätter) gelöscht und mussten mühsam wieder neu erstellt werden. Rein theoretisch müsste es jetzt auch möglich sein, die Smartwatch mit mehreren Smartphones zu koppeln.

Mit Wear OS 4.0 ermöglicht Google den Watch Transfer. / © Google | edit by nextpit

Die Backup-Funktion liefert genau das, was es erahnen lässt: Ihr könnt Eure Smartwatch-Daten und -Einstellungen in der Cloud sichern, sodass Ihr problemlos zu einer neuen Smartwatch wechseln und dabei die Sicherung samt Ziffernblättern wieder einspielen könnt. Weitere Verbesserungen sind die neue Kalender-App, welche nun 30 Tage der Termine und Aufgaben anzeigt und diese auch als Komplikation auf dem Ziffernblatt Entwicklern zur Verfügung stellt.

Erwähnenswert wäre auch noch die Überarbeitung der Text-to-Speech-Engine, der verfügbare Notfall-Pass und die Smart-Link-Erkennung, welche Euch ab sofort bei Telefonnummern oder Adressen auf entsprechende Anwendungen (Telefon/Google Maps) auf der Uhr weitergeleitet. Bleibt also am Ende nur zu hoffen, dass auch andere Hersteller von Wear-OS-Smartwatches schnell das Update auf Wear OS 4.0 ausliefern werden.

Wer von Euch hat ebenfalls eine Wear-OS-Smartwatch und welches Modell mit welcher Version? Schreibt uns Eure Erkenntnisse gern unten in die Kommentare.