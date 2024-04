Meinung: Weg mit den LTE-Handys!

In diesem Monat wird das erste flächendeckende 5G-Netz fünf Jahre alt, aber einige große Unternehmen bringen 2024 immer noch Handys für 350 Euro auf den Markt, die nur LTE bieten. Es ist an der Zeit, 4G-Smartphones – mit ein paar Ausnahmen – abzuschaffen. Und das nicht etwa, weil 5G etwas so Besonderes ist.