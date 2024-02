Weil Musk sein Geld nicht bekommt, soll Tesla nach Texas umziehen

Kurz nachdem bekannt wurde, dass Musk sein 56 Milliarden Dollar schweres Aktienpaket nicht bekommt bzw. dieses verändert und neu durch Aktionäre sowie Aufsichtsrat geschnürt werden muss, führte der Tesla-Chef eine Umfrage auf Twitter bzw. X durch. Seinen Followern stellte er folgende Frage: "Soll Tesla seinen Firmensitz nach Texas verlegen, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet?"



Zuvor hat sich Musk über die Entscheidung des Gerichts im US-Bundesstaat Delaware beschwert und gemeint, dass man besser seine Gesellschaft in Nevada oder Texas gründen sollte, "wenn man es bevorzugt, dass Aktionäre über solche Angelegenheiten entscheiden". Dabei ist das zuständige und angesprochene Court of Chancery für viele Unternehmen einer der wichtigsten Gründe, sich überhaupt in Delaware anzusiedeln, weil dieses Gericht angesehen und vorhersehbar ist, kurzum den Unternehmen Rechtssicherheit gibt.

The public vote is unequivocally in favor of Texas!



Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d