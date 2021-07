WhatsApp am PC nutzen: So geht's mit und ohne Handy

Den superbeliebten Messenger WhatsApp könnt Ihr bequem auch am PC nutzen. Dabei könnt Ihr sogar entscheiden, ob Ihr WhatsApp auf Laptops und Desktop-PCs mit einer neuen Nummer verwenden oder den Handy-Messenger fernsteuern wollt. Über alle Methoden klärt NextPit Euch nachfolgend auf.

Ihr tippt Euch bei WhatsApp am Handy die Finger wund und ärgert Euch über die winzige Tastatur? Dann seid Ihr in diesem Artikel genau richtig, denn NextPit zeigt Euch, wie Ihr WhatsApp am PC nutzen könnt. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, die jeweils Vor- und Nachteile mit sich bringen.

Denn dank WhatsApp Web könnt Ihr den Messenger aus jedem beliebigen Browser heraus fernsteuern. Dazu bietet WhatsApp eine Desktop-Variante als installierbares Programm an. Doch auch hier steuert Ihr nur die Instanz auf Eurem Handy fern. Wollt Ihr WhatsApp am PC ohne Handy nutzen, gibt es aber auch hier eine Möglichkeit.

Inhalt

Nachfolgend starten wir bei der Methode, die für die meisten Leser:innen am sinnvollsten ist. Denn die Handyversion von WhatsApp mit Laptops oder Desktop-PCs fernzusteuern, erweist sich in der Praxis als äußerst komfortabel.

WhatsApp am PC fernsteuern

Fernsteuern bedeutet in diesem Fall, dass Euer Handy eingeschaltet sein und eine aktive Internetverbindung aufweisen muss. Natürlich muss WhatsApp hier auch bereits eingerichtet und mit einer Handynummer verbunden sein. Dann habt Ihr zwei Möglichkeiten:

WhatsApp Web über den Browser nutzen

Die einfachste Möglichkeit, WhatsApp am PC zu nutzen, ist WhatsApp Web. Dabei handelt es sich um eine Web-App, also eine netzbasierte Anwendung. Ihr könnt sie über die Adresse "https://web.whatsapp.com" von jedem beliebigen Browser aus starten.

Über den Menü-Eintrag WhatsApp Web öffnet WhatsApp den QR-Scanner für den Login am PC. / © NextPit

Anschließend verbindet Ihr Euer Handy mit der Web-App. Dafür tippt Ihr in WhatsApp auf die drei Punkte oben rechts und wählt "WhatsApp Web" aus. Die beiden Devices verbinden sich über einen QR-Code und wenn alles geklappt hat, seht Ihr Eure Nachrichten direkt auf dem PC-Bildschirm.

Desktop-Version von WhatsApp installieren

Wollt Ihr nicht immer einen Browser öffnen, wenn Ihr WhatsApp am PC nutzen wollt? Dann installiert doch die Desktop-Version, die es kostenlos im Microsoft Store sowie im AppStore für MacOS zum Download gibt. Alternativ gibt es auch Installationsdateien auf der Homepage WhatsApps.

Installiert Ihr das Programm, funktioniert die Einrichtung genauso wie bei WhatsApp Web. Anschließend habt Ihr allerdings einen echt coolen Vorteil: Denn über die Desktop-Version von WhatsApp könnt Ihr auch Videotelefonate durchführen. Ist das nicht praktisch?

WhatsApp ohne Handy am PC nutzen

Wer WhatsApp gar nicht auf dem Handy haben will oder es nervig findet, den Messenger lediglich fernsteuern zu können, der sollte ein wenig Zeit einplanen. Denn WhatsApp mit einer neuen Nummer am Computer zu verwenden, benötigt ein wenig Vorbereitungszeit. Und im besten Falle ein Festnetztelefon oder eine alte Handynummer.

Denn WhatsApp könnt Ihr über eine APK-Datei auch in einem Android-Emulator installieren. Dabei handelt es sich um ein Programm, das ein Android-Betriebssystem unter Windows oder MacOS startet. Auf diesem Fake-Android installiert Ihr WhatsApp und richtet es dann wie am Handy mit einer Nummer ein.

Und genau hier müsst Ihr ein bisschen clever sein. Denn standardmäßig schickt sich WhatsApp ja selbst eine SMS und checkt so, ob die Nummer richtig angegeben wurde. Schlägt diese Methode fehl, könnt Ihr WhatsApp auch dazu auffordern, einen Anruf abzusetzen. Gebt hier einfach Eure Festnetznummer an oder die Handynummer Eurer Dual-SIM.

Nun tippt Ihr den Zahlencode ab und schon sollte WhatsApp mit neuer Nummer am PC starten. Hier genießt Ihr den vollen Funktionsumfang von WhatsApp, wobei Kameras und Standortfunktionen je nach System natürlich eingeschränkt sind.

Was haltet Ihr von diesen Methoden? Haben sie Eure Bedürfnisse getroffen oder sucht Ihr nach einem weiteren Weg, um WhatsApp am PC zu nutzen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!