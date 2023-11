WhatsApp-Update: Neue Gruppenfunktion greift Discord und Slack an

WhatsApp nimmt Discord & Co. ins Visier

Löst man einen Gruppen-Anruf bei WhatsApp aus, wirkt dies bei allen Teilnehmern wie ein normaler Anruf, nur eben mit mehreren Teilnehmern. Bald wird die App einen neuen Weg für Gruppengespräche bieten, die sich an Voice-Chat-Funktionen anderer Anbieter orientiert. Sprachchats können ohne Klingeln gestartet werden, die Teilnehmer können jederzeit über das Antippen einer Mitteilung im Chat beitreten.



Voice Chat in WhatsApp ermöglicht es so, ein Gespräch zu führen, gleichzeitig aber auch die Konversation im Chat mit Teilnehmern, die nicht beitreten können, aufrechtzuerhalten. Über die Anrufoptionen am oberen Rand des Chats kann man jederzeit stummschalten, auflegen und wieder beitreten, ohne den Voice-Chat ganz verlassen zu müssen. Die Entwickler betonen, dass auch Voice-Chats mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt werden.

Mit der neuen Voice-Chat-Funktion wendet sich WhatsApp an größere Gruppen. / © WhatsApp

Wie Meta mitteilt (via TechCrunch), wird man die Voice-Chat-Funktion für Gruppen in den kommenden Wochen weltweit ausrollen. Allerdings gilt zum Start eine Einschränkung: Zunächst wird die Funktion nur in Gruppen mit 33 oder mehr Personen auftauchen. Einen Hinweis auf diese Einschränkung hatte WaBetaInfo schon während der Beta-Testphase der Funktion bemerkt, wir hatten berichtet.

Die Voice-Chats werden zu Beginn bis zu 32 Teilnehmer erlauben. Aktuell ist nicht bekannt, wann man Gespräche mit mehr Teilnehmern und eine Ausweitung auf Gruppen mit weniger Mitgliedern erwarten kann. Es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wie sich die neue Funktion gegen etablierte Angebote wie Discord, Teamspeak, Slack-Huddles und Co. schlägt.

