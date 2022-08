HomeKit mit Freunden teilen: So gewährt Ihr Zugriff auf HomePods und Co.

Um Euer Smart Home noch zugänglicher zu machen, bietet Apple die Möglichkeit, andere Personen einzuladen. Über Apples Home-App ist es dann ganz einfach, dass Eure Familie oder Freunde beim Besuch eigene Musik auf Euren HomePod spielen. Dabei könnt Ihr die Zugriffe auf Licht , Thermostate und sogar die Kaffeemaschine gezielt steuern. Wir zeigen Euch in dieser kurzen Anleitung, wie Ihr vorgehen müsst.

Stellt zunächst sicher, dass die Personen, die Ihr einladet, Apple-Geräte wie das iPhone, das iPad oder den Mac benutzen. Zweitens wird ein iCloud-Konto benötigt, damit Eure Gäste Geräte steuern und bei Änderungen in Eurem smarten Ökosystem Updates erhalten. Über die Home-App könnt Ihr sogar Notizen mit den Hausbewohnern teilen.

Nachfolgend findet Ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Ihr den Zugriff auf Homekit-Geräte mit anderen teilen könnt.

So ladet Ihr Personen ein, die Euer Zuhause steuern dürfen

Startet die Home App auf Eurem iPhone, iPad oder Mac und tippt auf Home. Auf diesem Bildschirm geht Ihr zum Menü oben rechts und wählt Home-Einstellungen. Wenn Ihr mehrere Häuser eingerichtet habt, wählt den gewünschten Ort aus. Wählt dann die Home-Einstellungen. Wählt Personen einladen aus. Gebt die Apple ID ein, welche die Person in iCloud verwendet – ohne diese Informationen könnt Ihr die Einladung nicht versenden. Tippt auf Einladung senden. Das war's schon! Sobald der Empfänger die Einladung annimmt, wird der Zugang zu Eurem Zuhause freigegeben.

Wählt in der Home App das Haus aus, mit dem Ihr eine Wohnung teilen wollt, und sendet die Einladung an die Personen, mit der Ihr zusammenlebt oder die zu Besuch ist. / © NextPit

Sobald die Einladung angenommen wurde, können die Bewohner/innen (so werden die Personen in der geteilten Wohnung genannt) das hinzugefügte Zubehör kontrollieren und Updates einsehen. Wenn Ihr jemanden aus Eurer Personenliste löschen wollt, tippt Ihr in den Einstellungen einfach auf den Namen des Bewohners und tippt unten auf dem Bildschirm auf die Option Person entfernen. Dadurch wird ihr der Zugriff auf die Einstellungen deiner Home-App entzogen.

Der Clou: Wenn Ihr einen Home-Hub habt, können Eure Mitbewohner das Zubehör ganz einfach mit Siri per Sprache steuern. Ansonsten ist der Zugriff auf die Home-App vom iPhone, iPad oder Mac aus beschränkt.

Das war's! Jetzt kann jeder, der in Eurem Haus oder Büro wohnt, wie in diesem Beispiel, alle Vorteile Eures Smart-Homes genießen!

Wusstet Ihr schon, dass Ihr Euer Smart-Home mit anderen Menschen teilen könnt? Falls ja, wie gefällt Euch diese Anleitung?