Genialer iPhone-Trick für Musik-Fans: Shazam-Treffer direkt in Apple Music

Einen unbekannten Song identifizieren? Kein Problem mit Siri oder Shazam & Co.! Mit der neuesten iOS-Version könnt Ihr auf dem iPhone und iPad erkannte Lieder sofort zu Apple Music hinzufügen. nextpit zeigt Euch die besten Tricks, wie Ihr Eure neuesten Lieblingslieder dorthin bekommt, wo Ihr sie auch hören könnt!

Wie man mit Shazam Lieder identifiziert

Auf einem iPhone oder iPad könnt ihr Lieder, die in eurer Umgebung gespielt werden, mit der Shazam-App, Siri oder einer Drittanbieter-App identifizieren. Dabei ist Shazam die wichtigste Methode – mit Siri erkannte Lieder werden nämlich auch einfach zu Shazam hinzugefügt.

Um die Musikerkennung auf Eurem Apple-Gerät zu starten, müsst Ihr zuerst die Shazam-App herunterladen, falls Ihr das noch nicht getan habt. Die App funktioniert auch, wenn das Gerät keine Internetverbindung hat. Sie nimmt die Signatur des Songs auf und gleicht sie mit der Shazam-Datenbank ab, wenn Ihr dann wieder online seid.

So identifiziert Ihr Songs mit Shazam auf dem iPhone:

Ladet die Shazam-App aus dem App Store herunter. Öffnet die Shazam App auf dem iPhone oder iPad. Alternativ könnt Ihr auch über das Kontrollzentrum auf Shazam zugreifen, wenn Ihr die Verknüpfung dort hinzugefügt habt. Tippt auf die Shazam-Schaltfläche, um die Identifizierung zu starten. Eine Liedseite wird automatisch angezeigt, wenn das Lied identifiziert und gefunden wurde.

Um Songs zu identifizieren, installiert Ihr Shazam und öffnet die App über den Startbildschirm oder das Kontrollzentrum. / © nextpit

Daraufhin werden Euch weitere Songdetails wie Interpret, Album, Nummer von Shazam und mehr angezeigt. Ihr könnt auch den ganzen Song abspielen, ihn herunterladen oder ihn in der Apple Music App öffnen.

Auch Streaming-Dienste von Drittanbietern werden unterstützt. So könnt Ihr den Shazam-Song auf Spotify, Deezer oder YouTube Music öffnen, sofern Ihr diese Apps mit Eurer Shazam-App eingerichtet habt.

Wie Ihr mit Siri Lieder identifiziert

Neben Shazam ist Apples Sprachassistentin Siri eine tolle Funktion, mit der Ihr neue Lieder entdecken könnt. Siri kann auch in Shazam integriert werden, aber die erkannten Titel werden nicht automatisch zu Apple Music hinzugefügt.

So nutzt Ihr Siri für die Titelerkennung:

Wenn das Lied läuft, aktiviert Ihr Siri per "Hey Siri" oder Tastendruck. Fragt anschließend nach dem Lied, wenn Siri zuhört. Sobald ein Treffer erzielt wurde, erscheint eine Liedseite in Shazam in einem Kasten. Tippt auf das Feld, um den Song in der Shazam-App zu öffnen.

Ihr könnt Siri benutzen, um unbekannte Lieder zu identifizieren, aber erkannte Lieder werden nicht automatisch zu Apple Music hinzugefügt. / © nextpit

Einen erkannten Song könnt Ihr verwalten, indem Ihr ihn über die Apple-Music-App öffnest oder ihn manuell zu einer ausgewählten Wiedergabeliste in Apple Music hinzufügst.

So fügt Ihr Songs automatisch zu Apple Music hinzu

Im neuesten Software-Update auf iOS 17.4 gibt es jetzt die Option, erkannte Shazam-Titel automatisch über eine spezielle Wiedergabeliste "Meine Shazam-Titel" zu Apple Music hinzuzufügen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Song manuell zu einer anderen Apple-Music-Playlist hinzuzufügen.

So richtet Ihr Shazam so ein, dass erkannte Songs sofort in der Apple Music App hinzugefügt werden:

Öffnet die Shazam-App. Wischt nach oben, um den Bildschirm Meine Musik anzuzeigen. Tippt auf Einstellungen oder das Zahnradsymbol in der oberen linken Ecke. Schaltet den Schalter Shazam mit Apple Music synchronisieren ein. Ihr werdet eventuell aufgefordert, Sync Library zu aktivieren, wenn Ihr sie noch nicht eingerichtet habt

Ihr könnt erkannte Songs von Shazam automatisch zu Apple Music hinzufügen und synchronisieren. / © nextpit

Erkannte Shazam-Songs werden nun in der Wiedergabeliste "Meine Shazam-Titel" in Apple Music synchronisiert. Ihr könnt die Wiedergabeliste wie die anderen Wiedergabelisten organisieren, z. B. indem Ihr einen Song zu Euren Favoriten hinzufügt oder ihn aus der Sammlung entfernt.

Welche Methode oder App benutzt Ihr für die Musikerkennung auf dem Apple iPhone oder iPad? Teilt uns Euren besten Vorschlag oder Tipp in den Kommentaren mit.