SIM-Karten-Slot ohne SIM-Tool öffnen – so geht's!

Ohrring oder Piercing

Das richtige Werkzeug für diesen Job ist vielleicht näher als Ihr denkt, nämlich an Eurem Körper. Traditionelle Ohrringe mit dünneren Drähten oder Haken funktionieren am besten. Bei anderen müsst Ihr vielleicht die Kugel/Spitze am Ende abschrauben. Extremere Piercings sind vielleicht zu groß, um als SIM-Fach-Öffner zu dienen. (Passt auf, dass Ihr Eure Ohrringe nicht verbiegt!)

Ohrringe oder -stecker sind die gebräuchlichsten und einfachsten DIY-SIM-Werkzeuge, die es gibt. / © nextpit

Büroklammer

Wahrscheinlich das naheliegendste, wenn Ihr zufällig in einem Büro arbeitet: Nicht die fetten, kunststoffbeschichteten Büroklammern, sondern so ziemlich jede kleine Büroklammer aus Metall reicht aus, um die SIM-Karte auszuwerfen. Und wenn Ihr damit fertig seid, könnt Ihr sie benutzen, um verschiedene Zettel zusammenzuheften.

Mit der Büroklammer öffnet Ihr das Fach ebenfalls problemlos. / © nextpit

Nadel

Wenn Ihr genauso oft Socken und Hosen repariert wie ich (das wollt Ihr gar nicht wissen), dann habt Ihr bestimmt irgendwo im Haus eine Nadel herumliegen. Steckt einfach das nicht spitze Ende in die Öffnung neben dem SIM-Karten-Slot und drückt es auf eine Tischkante. Ich würde Euch raten, das nicht mit der Hand zu versuchen. Aber verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen!

Oft hilft auch eine Nadel weiter. / © nextpit

Ein weiterer allgegenwärtiger Gegenstand, der in den meisten Wohnungen und Büros zu finden ist, ist die einfache kleine Heftzwecke. Es gibt sie in vielen Formen und Größen, aber so gut wie alle sind in der Lage, Euer SIM-Fach zu öffnen. Wenn Ihr auf innovative Ansätze steht, dann habt Ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass Ihr auch eine Heftklammer gebrauchen könnt.

Sicherheitsnadel

Eine Sicherheitsnadel ist ebenfalls allgegenwärtig und in fast jedem Haushalt zu finden. Dank ihrer scharfen, spitzen Kante ist sie ein großartiges Simulationswerkzeug. Da sie so konstruiert ist, dass man mit Ihr mehr Kraft (sicher) ausüben kann, halte ich die Sicherheitsnadel für ein besseres Werkzeug zum Auswerfen von SIM-Karten als Nadeln.

Zahnstocher

Dies ist eine Option, die als letzter Ausweg genutzt werden kann, wenn Ihr keinen der oben genannten Gegenstände zur Verfügung habt. Aber Ihr wisst sicher schon, dass die meisten Zahnstocher nicht dünn genug sind, um in das winzige SIM-Loch eingeführt zu werden. Um das zu umgehen, müsst Ihr vielleicht mit einem Messer etwas wegschnippeln.

Ja, wir haben es geschafft, das SIM-Fach mit diesem Monster-Zahnstocher zu öffnen. / © nextpit

Noch einmal: Wenn nichts davon eine Option ist, sucht einfach nach irgendeinem spitzen Gegenstand, den Ihr herumliegen habt – und wenn Ihr damit immer noch scheitert, ist es Zeit, in einem Laden nach einer Lösung zu suchen.

Geht in einen Laden und fragt freundlich

Wenn Ihr unterwegs mal Eure SIM-Karte auswerfen müsst, so wie ich es getan habe, ist eine der bequemsten Lösungen, in ein Geschäft in der Nähe zu gehen. Zugegeben, wenn Ihr Euch tief im Wald befindet, könnte das eine Herausforderung sein, aber in einer Stadt, umgeben von Einkaufszentren oder Schaufenstern von Mobilfunkanbietern, gibt es keinen Grund zur Sorge.

Bei meinem letzten Besuch in einem Handyladen traf ich aus diesem Grund auf einen zuvorkommenden Mitarbeiter, der ein SIM-Tool als Halskette trug. Er war mehr als bereit, mir kostenlos aus meinem Dilemma zu helfen.

Habt Ihr noch andere geheime SIM-Tool-Tricks, die Ihr uns verraten könntet? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.