Telegram: So funktionieren Video-Gruppenanrufe

Ein Jahr nach der Ankündigung erlaubt Telegram endlich Gruppen-Videoanrufe. Mit der neuen Funktion will die Messaging-App ihren Status als Alternative zu WhatsApp festigen. Wir zeigen Euch, wie's die Gruppen-Videoanrufe funktionieren!

So sehen Gruppen-Videoanrufe auf Telegram aus. / © NextPit

In einem Blog-Beitrag vom 25. Juni erklärt Telegram, dass nun endlich auch Gruppen-Videoanrufe möglich seien. In jedem Gruppenchat lässt sich per Fingertipp ein Videoanruf starten.

NextPit hat sich die neue Telegram-Funktion für Euch angesehen und zeigt Euch, wie die Gruppenanrufe mit Video funktionieren. Zunächst muss eine Gruppe und dann erst ein Gruppen-Sprachchat erstellt werden, bevor sich dann schließlich der Gruppen-Videoanruf aufsetzen lässt.

Telegram-Videoanruf unter Android aufsetzen – so funktioniert es Schritt für Schritt

Erstelle eine Telegram-Gruppe (Hamburger-Menü oben links > Neue Gruppe). Erstelle eine Telegram-Gruppe oder gehe zu einer bestehenden Gruppe, deren Admin Du bist. Du musst Admin sein. Tippe auf das Gruppenbanner, um die Details anzuzeigen, und tippe dann auf das Hamburger-Menü oben rechts. Wähle Sprachchat erstellen. Sobald der Gruppen-Sprachchat erstellt ist, drücke die Schaltfläche "Kamera" unten links auf dem Bildschirm.

Das Erstellen eines Gruppen-Videoanrufs auf Telegram ist nicht ganz so intuitiv. / © NextPit

Telegram-Videoanruf unter iOS aufsetzen: So geht es Schritt für Schritt

Mit einem iPhone funktioniert es etwas anders:

Setze zunächst auch eine neue Gruppe auf. Klicke dazu oben rechts auf das Symbol für einen neuen Eintrag. Klicke auf Neue Gruppe. Wähle die Mitglieder Deiner Wahl aus und klicke auf Weiter. Vergib noch einen Gruppennamen und beende das Menü. Dann bist Du ebenfalls im Gruppenmenü. Du kannst selbstverständlich auch eine Gruppe auswählen, deren Admin Du bist. Klicke auf das Gruppensymbol oben rechts im Display. Mit dem Klick auf den mittleren Button Sprachchat kannst Du den Chat starten. Sobald der Anruf aktiv ist, kannst Du unten links auf Kamera klicken, und der Videoanruf startet.

Schritt für Schritt zum Videocall bei Telegram mit einer ganzen Gruppe. / © NextPit

Gruppen-Videoanrufe auf Telegram: Welche Funktionen?

Was die Funktionen angeht, so gibt es den gleichen Umfang wie bei jeder anderen Videotelefonie-App. Ein Klick auf das Fenster eines Teilnehmers holt ihn in den Vordergrund. Auch das Anheften ist möglich, sodass der Teilnehmer immer eingeblendet bleibt – auch wenn neue Teilnehmer dem Anruf beitreten.

Gruppen-Sprachchats auf Telegram haben keine Begrenzung der Teilnehmer, aber Videoanrufe sind derzeit auf 30 Anrufer begrenzt. Telegram hat auch eine Funktion zum Teilen des Bildschirminhalts sowie eine zum Stummschalten von Umgebungsgeräuschen implementiert.