Withings präsentiert BeamO, das multifunktionale Gesundheitsmessgerät

Withings BeamO: Das handliche 4-in-1-Messgerät

Der französische Hersteller von Wearables und anderen Gesundheitsprodukten ist bei nextpit längst kein Unbekannter mehr. Hatte doch zuletzt Camila einen sehr ausführlichen Testbericht über die Withings ScanWatch 2 veröffentlicht, wo es endlich auch mal um die weibliche Perspektive beim Smartwatch-Kauf ging. Heute widmen wir uns der Neuvorstellung des Konzerns, dem Withings BeamO.

Das Withings BeamO misst die Körpertemperatur an der Schläfe. / © Withings

Dabei handelt es sich um ein portables Messgerät, welches kleiner als ein Smartphone ist und dennoch binnen einer Minute Euch einen kompletten Gesundheitscheck aus vier Messdaten liefert. Dazu zählt die Körpertemperatur, die über die Schläfenarterie erfasst wird, ein digitales Stethoskop, welches mittels akustischer Schallwellen zum Abhören von Herz und Lunge fungiert, ein EKG (Elektrokardiogramm) und die Messung Eures Sauerstoffgehaltes im Blut (SpO2).

All diese ermittelten Daten können via WLAN an Euer Smartphone übermittelt und via Withings-App ausgewertet werden. Dabei sollen Informationen dem Nutzer behilflich sein, Verständnis für die ermittelten Daten zu erlangen. Als neues Feature der App, nennt Withings die Option, verschriebene Medikamente zu erfassen und mögliche Nebenwirkungen zu notieren.

Haben lange Wartezeiten beim Arzt bald ein Ende? / © Withings

All diese ermittelten Daten können auf Wunsch mit Eurem Hausarzt geteilt werden, womit das Ziel der Telemedizin – also einer Online-Sprechstunde – verfolgt wird. Withings hat für den BeamO aktuell die CE-Zulassung beantragt. Ein Vertrieb ist für Juni 2024 geplant. Der avisierte Preis beträgt knapp 250 Euro.

Was haltet Ihr von dem Selbstdiagnosegerät? Würdet Ihr auch eine Online-Sprechstunde bei den aktuellen Wartezeiten vorziehen? Schreibt uns Eure Erfahrungen und Meinung gern runter in die Kommentare.