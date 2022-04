Xiaomi 12X im Test: Dieses Smartphone sollte es nicht geben!

Das ist zumindest das, was Xiaomi Euch glauben lassen möchte. In Wirklichkeit verzichtet das Xiaomi 12X auf mehrere Schlüsselelemente des Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro. Ein älteres SoC, eine veraltete Android-Version, eine eingeschränkte Update-Politik und ein weniger leistungsstarkes Ladegerät. Diese Kompromisse rechtfertigen zwar den niedrigeren Preis, allerdings muss man dabei bedenken, dass Xiaomi seine Preise deutlich erhöht hat.

Das Xiaomi 12X ist seit dem 28. März 2022 erhältlich und wird in einer einzigen Speicherkonfiguration mit 8/256 GB angeboten, die für 699,90 Euro verkauft wird. Auf dem Papier ist es in jeder Hinsicht mit dem Xiaomi 12 identisch, dem "echten" Flaggschiff des chinesischen Herstellers. Die Unterschiede liegen lediglich beim SoC und bei der Unterstützung von Wireless-Charging.

Design: Kompakter, gut aussehender Formfaktor

Das Xiaomi 12X ist eine günstigere Version des Xiaomi 12. Das ist sein Hauptverkaufsargument. Es hat dasselbe Design, das genauso gut aussieht wie bei der Basisversion.

Gefällt:

die weiche und glatte matte Beschichtung auf der Rückseite

die schimmernde blaue Farbe

Gefällt nicht:

keine IP-Kennzeichnung

Das Design auf der Rückseite des Xiaomi 12X / © NextPit

Das Xiaomi 12 ist schon in der Grundausstattung recht kompakt, wie mein Kollege Ben in seinem Test feststellen konnte. Das Xiaomi 12X misst ebenfalls 152,7 x 69,9 x 8,2 mm und wiegt 176 g. Der kompakte Formfaktor liegt wirklich gut in der Hand, obwohl die Ergonomie ein wenig darunter leidet, wenn man so dicke Finger hat, wie ich.

Die Beschichtung auf der Rückseite aus mattem Glas ist sehr glatt und fühlt sich superweich an. Ich mag auch die Reflexionen der blassblauen Farbe. Das Fotomodul auf der Rückseite findet senkrecht in einer rechteckigen Insel Platz und hebt sich für meinen Geschmack viel zu stark ab. Das Hauptobjektiv nimmt die Hälfte dieser Insel ein, was den Eindruck eines riesigen Sensors vermittelt.

Curved-Display . Mir gefällt es / © NextPit.

Auf der Vorderseite hat der Bildschirm abgerundete Ränder und eine mittig zentrierte Punch-Hole-Notch. Wie die Rückseite ist auch der Bildschirm durch Gorilla Glass Victus geschützt. Es gibt auch zwei Harman-Kardon-Stereolautsprecher, aber keinen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Das Xiaomi 12X verfügt zudem nicht über eine IP-Zertifizierung, sodass eine Beständigkeit gegen Wasser und Staub nicht nachgewiesen ist.